Hofstetten verpasst höheren Sieg

Liga-Spitzenreiter SC Hofstetten erledigte seine „Hausaufgabe“ in der Fußball-Landesliga gegen den 1. SV Mörsch ganz souverän und schickte die Elf von Lars Keller mit 3:0 geschlagen nachhause.

Über 300 Fans sahen im Hofstetter Waldsee-Stadion einen überlegenen Sportclub, der an diesem Nachmittag zweistellig hätte gewinnen können. Gästekeeper Florian Ehrbar vereitelte nicht nur einige “Hundertprozentige”, sondern hatte auch mehrfach das Glück des Tüchtigen, dass er den Geschossen des Sportclubs mehr oder weniger im Wege stand. Nachdem der SC Durbachtal in Ottenau vorgelegt hatte, musste die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit ebenfalls gewinnen. Fünf Minuten waren gespielt, als die Mörscher Defensive das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachte. Marco Petereit beendete die Gäste-Bemühungen mit einem fulminanten Schuss zum 1:0. Und der Tabellenführer spielte weiter gekonnt nach vorne und wollte unbedingt nachlegen. In der 21. Minute wurde Jannik Schwörer glänzend von Fabio Kinast freigespielt und kam im Strafraum zu Fall. Für den Unparteiischen war dies zu wenig, weshalb der Pfiff auch ausblieb. Im direkten Gegenzug verhinderte SC-Keeper Daniel Lupfer den Ausgleich. In der 26. Minute sahen die Zuschauer nach einem Eckball das Leder schon im Tor, nur nicht mit vollem Umfang, wie Assistentin Cordula Booz später mitteilte. Vier Minuten später kam Fabio Kinast nach einem schönen Zuspiel im Mörscher Strafraum nach einem Stoß zu Fall – wieder war es für den Unparteiischen zu wenig. Noch in derselben Minute war es Luca Kehl, der alleine auf Florian Ehrbar zusteuerte und an ihm scheiterte. Ehrbar rettete sechs Minuten später auch gegen Luca Fehrenbacher eins gegen eins. Bei den drei anschließenden Eckbällen brannte es lichterloh im Mörscher Strafraum, Glück für den Gast. Angriff auf Angriff rollte nun auf das Tor von Keeper Florian Ehrbar. Wenn nicht er, dann verhinderte irgendein Bein den Einschlag zum 2:0. Dieses fiel dann aber in der 41. Minute, als Marco Petereit den agilen Luca Fehrenbacher in Szene setzte und dessen Bogenlampe Jannik Schörer am langen Pfosten mit hohem Luftstand sehenswert mit dem Kopf veredelte. Kurz vor der Halbzeit musste Mösch noch eine Vierfachchance des SC überstehen, dann wurde der Gast durch den Pausenpfiff erlöst.