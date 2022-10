– Foto: Wolfgang Zink

Hofstetten und Göggelsbuch möchten nachlegen Sportfreunde könnten gegen Berg den nächsten Spitzenreiter schlagen – DJK peilt sechste Partie in Folge ohne Niederlage an. Als Außenseiter fährt die SG Möning/Rohr nach Wolfstein.

Im vergangenen Heimspiel haben die Sportfreunde Hofstetten mit dem TSV Winkelhaid den Tabellenführer der Kreisliga Ost gestürzt. Ein Coup, den sie nun gegen die als Spitzenreiter anreisende DJK-SV Berg gerne wiederholen möchten. Jeweils als Außenseiter fährt die SG Möning/Rohr und die DJK Göggelsbuch nach Wolfstein beziehungsweise Ezelsdorf.

SF Hofstetten - DJK-SV Berg (Sonntag, 15 Uhr): Das könnte ein interessantes Duell werden: Die (zusammen mit dem FC Schwand) beste Heimmannschaft der Liga empfängt das beste Auswärtsteam. Zumal die Sportfreunde mit zuletzt zwei (Heim-)Siegen am Stück durchaus selbstbewusst auftreten können, auch wenn Berg als Tabellenführer anreist. „Ich glaube, sie stehen zu Recht da oben, haben einen sehr guten Kader und sind die beste Mannschaft“, sagt SF-Trainer Markus Rüger anerkennend über die Oberpfälzer, die in der Vorsaison als Vizemeister ja erst spät in der Bezirksligarelegation an der SG Herrieden am Aufstieg gescheitert sind. Aber: „Wir sind heimstark und haben da eine gute Balance. Wir haben alle Mann an Bord und werden versuchen, gegen die starke Berger Offensive gut zu verteidigen. Wichtig wird die Bereitschaft und die Motivation sein, die muss in allen Bereichen bei 100 Prozent liegen, dann ist auch was möglich“, sagt Rüger.

FC Ezelsdorf - DJK Göggelsbuch (Sonntag, 15 Uhr): Die Göggelsbucher Serie hält an: Seit fünf Spielen ist die DJK ungeschlagen, fährt nach Aussage von Trainer Dominik Pöllet folgerichtig „mit breiter Brust“ ins Nürnberger Land. „Wir werden alles versuchen, um was Zählbares mitzunehmen.“ Wie schwer das trotz der guten Form werden wird, ist Dominik Pöllet und Co. aber auch klar. „Ezelsdorf ist klarer Favorit, unsere Aufgabe wird es sein, deren Offensive gut in den Griff zu bekommen.“ Hilfreich könnte es für die Göggelsbucher sein, dass sich die personelle Situation im Vergleich zur Vorwoche etwas entspannt hat. „Unser Kapitän Christian Haas und Steffen Wägner sind wieder an Bord, somit haben wir mehr Optionen“, freut sich Trainer Pöllet.