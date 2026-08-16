Hofstetten startet mit einem Heimsieg in die neue Saison

Lahrs Trainer Sascha Schröder sprach nach dem Spiel von einer taktisch hervorragenden Leistung seines Trainerkollegen Timo Kinast, lobte auch den in Höchstform spielenden Fabio Kinast und meinte zudem, „Ich werde wahrscheinlich heute Nacht davon träumen, wo Maik Wichmann überall seine Gräten dazwischen gehabt, hatte“. Schröder bedauerte, dass es sein Team nach dem 1:1 versäumt hatte nachzulegen. „Wir hätten in dieser Phase in Führung gehen müssen“. Schröder zeigte sich auch beeindruckt von der großartigen Kulisse in Hofstetten: „Ihr habt glücklich aber verdient gewonnen“, so sein Fazit. Trainer-Kollege Timo Kinast sagte nach den 90 Minuten: „Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. „Wir wussten, dass sehr viel Qualität auf uns zukommt und durften froh sein, dass nach dem Ausgleich nicht noch ein weiterer Treffer folgte. In Durchgang zwei haben auch wir unsere Qualität auf den Platz gebracht mit der Überzeugung, jeden Gegner schlagen zu können“.

In dem mit Spannung erwarteten Derby und einem „Esszeh“-Auftakt nach Maß vor fast 600 Zuschauern war die Hofstetter Führung in der 4. Minute eigentlich für Andreas Huber reserviert, der einen schönen Pass von Fabio Kinast frei vor dem Lahrer Gehäuse einnetzen wollte. Den Ball nicht richtig treffend kam dieser wieder zu Kinast, der dann im Winkel vollstreckte. Die Elf von Sascha Schröder zeigte sich wenig beeindruckt und hatte schon im Gegenzug die Ausgleichsmöglichkeit. Benjamin Wolber im Hofstetter Kasten entschärfte die scharfe Hereingabe von Konstantin Fries. Lahr wurde in der Folgezeit immer dominanter, spielte mit viel Ballbesitz seine Qualität aus und kam in der 24. Minute durch eine feine Einzelleistung von Dennis Häußermann zum 1:1. In der Folgezeit versäumte es der Gast allerdings nachzulegen, und so rettete sich der Sportclub in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt hätte Andreas Huber nach schöner Kombination über die linke Seite mit einem fulminanten Dropkick fast für die erneute SC-Führung gesorgt, nachdem Jannik Schwörer ihm das Leder mit der Brust aufgelegt hatte. Lahr blieb zwar optisch überlegen, doch Hofstetten wurde nun immer sicherer und auch selbstbewusster. Als Huber in der 71. Minute auf einen Defensivfehler in der Lahrer Hintermannschaft spekulierte und aus 35 Metern Eugen Sokolov überlobte, fehlte nicht viel. Das Leder fiel auf das Tornetz. Lahr probierte nun alles, musste aber auf die SC-Konter aufpassen. So scheiterte Fabio Kinast mit einem Distanzschuss an Eugen Sokolov in der 77. Minute. Der SC Lahr hatte auch im zweiten Spielabschnitt mehr vom Spiel, doch die Hofstetter Defensive verteidigte leidenschaftlich alles weg. Weder SC-Kapitän Konstantin Freis noch Moritz Bandle fanden die Lücke. Als man sich schon mit dem Unentschieden abgegeben hatte, führte ein erneuter SC-Konter in der 90. Minute zum Sieg. Leon Brosasmer schloss eine schöne Kombination fulminant ab, Eugen Sokolov im Lahrer Kasten konnte das Leder nicht festhalten und musste zusehen, wie Jannik Schwörer den Abpraller zum 2:1 nutzte. Danach pfiff der sehr gut leitende Unparteiische Tobias Bartschat ab.