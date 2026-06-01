Hofstetten siegt auch im letzten Saisonspiel

Auch im letzten Heimspiel seiner überragenden Saison brannte Fußball-Landesliga-Meister SC Hofstetten im Derby gegen den SV Oberwolfach vor über 650 Zuschauern im Waldsee-Stadion ein wahres Feuerwerk ab und gewann mit 3:0 Toren.

Die Elf von Jürgen Ehrhardt und Dirk Flaig konnte sich bei ihrem besten Mann, Keeper Oliver Mai, bedanken, dass es nur beim 3:0 blieb. Mehrfach rettete Mai im Duell eins gegen eins und verhinderte so schon in der Anfangsphase Treffer von Jannik Schwörer, Fabio Kinast und Marco Petereit. Letzterer holte sich durch seine beiden Treffer auch die Torjägerkanone der Fußball-Landesliga. Das Spiel begann bei hochsommerlichen Temperaturen forsch, wobei die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit schon in den Anfangsminuten mächtig Betrieb vor dem Oberwolfacher Tor machte. Oliver Mai war das erste Mal gegen Fabio Kinast gefordert, als er in der fünften Minute per Fußabwehr rettete. Zwei Minuten später war Jannik Schwörer durch, auch hier konnte Mai sein ganzes Können unter Beweis stellen. Bei den Nachschüssen verhinderte zudem die vielbeinige Abwehr einen Einschlag. Nach einem Ballgewinn von Fabio Kinast im Mittelkreis gegen Lukas Lehmann ging es dann schnell. Marco Petereit wurde auf der linken Seite bedient und bezwang Mai ein erstes Mal, 1:0 in der 17.Minute. Die Gäste kamen mit dem schnellen Umschaltspiel des Meisters nicht zurecht und kassierten schon zehn Minuten später das 2:0. Jonas Kinast passte auf Jannik Schwörer, der für Marco Petereit durchließ, und dieser knallte das Leder ans Lattenkreuz. Von dort sprang der Ball unter Mithilfe der Oberwolfacher Abwehr ins Tor, 2:0 in der 28. Minute. Kurz darauf verpasste Jannik Schwörer das 3:0, wieder war Mai und seine vielbeinige Abwehr der Tor-Verhinderer. Oberwolfach zeigte trotz des Rückstandes durch gutes Kombinieren immer wieder, warum sie auf Rang fünf der Tabelle stehen. Doch nur bis zum Hofstetter Strafraum, wo Maik Wichmann und Lukas Nitzsche zusammen mit Luca Kehl und Elias Esslinger alles abräumten. Wenn es dann beim „Esszeh“ mal ganz schnell nach vorne ging, bekam der SVO Probleme. Mit dem 2:0 ging es dann in die Pause.