Hofstetten setzt Siegesserie fort

Auch der Traditionsverein von der Badstrasse war in der Fußball-Landesliga konnte die aktuelle Siegesserie des Sportclub Hofstetten nicht aufhalten. Die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit gewann das Duell gegen den Offenburger FV im Hofstetter Waldseestadion vor 400 Zuschauern souverän mit 3:0.

Und das Team von Michael Kovacs hätte sich nicht beschweren können, wenn die Begegnung mit 5:0 oder sogar noch höher abgepfiffen worden wäre. Nicht dass der OFV so schlecht gewesen wäre – nein – das junge, technisch sehr gut ausgebildete Gästeteam kombinierte gut, doch das Plus der Gastgeber lag gleichermaßen in Offensive und Defensive. Und wenn es mal schnell über die Außen ging, vor allem über die rechte Seite mit Marc Hengstler, bekam der OFV Probleme. Zu Beginn der Partie liefen beide Teams hoch an, wodurch das Kombinationsspiel, das beide Mannschaften auszeichnet, noch nicht zum Tragen kam. In der 22. Minute allerdings machte Maik Wichmann nach Ballgewinn das Spiel schnell, bediente Marc Hengstler auf der rechten Seite und dieser sah Marco Petereit in der Mitte. Der Hofstetter Spielertrainer konnte sich die Ecke aussuchen, doch scheiterte er an der Fußabwehr von Milot Shabani. Vier Minuten später hatte Fabio Kinast den Hofstetter Führungstreffer auf dem Fuß – knapp daneben. Angriff auf Angriff rollte nun auf das Tor der Gäste. In der 36. Minute war der Bann gebrochen. Nach einer schönen Kombination kam das Leder zu Fabian Kinast, der sich im Strafraum gegen zwei Offenburger durchsetzte und den Ball ins rechte Eck zum 1:0 schlenzte. Ein Tor des Monats, schon in der Entstehung, gelang dann Marco Petereit in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Marc Hengstler bediente nach einem langen Ball Fabio Kinast über rechts per Absatzkick und dieser hob das Leder zu Marco Petereit in der Mitte. Der Hofstetter Spielertrainer traf aus zwölf Metern volley in den Winkel. Claus Ruf, ehemaliger exzellenter Torjäger des SC Hofstetten meinte zur Pause: „Das ist überragend, was wir spielen“.