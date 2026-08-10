Hofstetten scheidet in der 1. Pokalrunde aus von SC Hofstetten · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

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Einen packenden Pokal-Fight sahen rund 500 Zuschauer in Schapbach, in welchem die Elf von Alexander Breuning dem Sportclub aus Hofstetten im SBFV-Pokal nach hartem Kampf mit 3:2 das Nachsehen gab.



In dem mit Spannung erwartetem Derby war es zunächst der Verbandsligist, der den Ton angab. Schon nach zehn Minuten wurde Fabio Kinast schön angespielt. Glück für den SVS, dass die Hofstetter Zehn den Ball passieren ließ. In der 18. Minute kam Andreas Huber nach einem weiten Einwurf von Marc Hengstler an den Ball, Tim Glöde im Schapbacher Tor rettete im Nachfassen auf der Torlinie. Der Sportclub hatte einen Plan, und der hieß Fabio Kinast mit langen Bällen auf dem kleinen Platz ins Spiel zu bringen. Als in der 23. Minute wiederum Kinast durch war, musste Tim Glöde alles riskieren und klärte die brenzlige Situation akrobatisch. Hofstetten machte weiter das Spiel. In der 31. Minute war es wiederum Fabio Kinast, der hätte abschließen können, doch SVS-Keeper Tim Glöde brachte ihn zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Kinast sicher zum 0:1. Bei den Gastgebern ging bis dahin so gut wie nichts, und so dauerte es bis zur 42. Minute, als der SVS nach bewährtem Muster – weiter Einwurf vor das gegnerische Tor – zu seiner ersten Möglichkeit kam. Und diese wurde gleich mit dem 1:1 belohnt, Moritz Müller schoss aus kurzer Distanz ein. Die folgenden Minuten gehörten dem Landesligisten, der nun einige Hochkaräter liegen ließ. So hatte Silas Armbruster die Führung freistehend auf dem Kopf. Mit dem 1:1 wurden dann auch die Seiten gewechselt.





Gleich nach Wiederbeginn versuchte der SVS das Spiel zu drehen, was mit einem Lattentreffer auch fast gelang. Doch der Treffer hätte nicht gezählt, Schiri-Assistent Lukas Lindenmeier hob die Fahne. In der 63. Minute hatte sich Silas Armbruster endlich mal befreien können, doch sein Schuss strich knapp über Hofstetter Kasten. Die Gastgeber hatten nun etwas mehr vom Spiel, umso überraschender die erneute Führung für das Team von Timo Kinast. Jannik Schwörer wurden nach einem schönen Zuspiel in der 78. Minute im Schapbacher Strafraum umgerissen, wiederum verwandelte Joans Kinast den Strafstoß zum 1:2. Die Freude der Gäste dauerte aber keine zwei Minuten, da glich David Weis mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert zum 2:2 aus. Und es kam noch schlimmer für den Verbandsligisten. Denn als Silas Armbruster nur fünf Minuten später im Hofstetter Strafraum gefoult wurde, gab es erneut Strafstoß. Diesen verwandelte Lucas Schmid in der 84. Minute zum 3:2. Der Sportclub Hofstetten stemmte sich gegen die drohende Niederlage und hätte schon eine Minute später durch den eingewechselten Lian Megerle nach einem genialen Konter ausgleichen können. Das Leder ging um Haaresbreite vorbei. In der Nachspielzeit, als Hofstetten alles nach vorne warf, musste SC-Keeper Daniel Lupfer nach einem Foul vom Platz. Schapbach hatte am Ende das Spiel gedreht, was aufgrund der kämpferischen Leistung in Ordnung geht.



SV Schapbach: Glöde T., Harte, Glöde S., Schmid Leon, Schmid Lukas, Müller, Schmid Sven, Krauth (90. Lauble), Armbruster S, (90.+2 Armbruster M.) Schmider, Weis D. (90.+5 Harter)





SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer, Kinast F., Huber, Kinast J., Singler (87. Kaspar), Hengstler (90.+5 Wolber), Kehl, Brosamer (87. Megerle), Hauer, Matt (58. Nitzsche)



Tore: 0:1 Kinast J (Strafstoß, 32.), 1:1 Müller (42.), 1:2 Kinast J (Strafstoß, 78., 2:2 Weis D. (79.), 3:2 Schmid Lucas (Strafstoß, 84.)

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Lupfer, SCH (90.+5)

Zuschauer: 500

Schiedsrichter: Arne Baumer