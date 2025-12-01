Hofstetten nimmt auch die Hürde in Stadelhofen

Dank einer tollen Mannschaftsleistung, bei der jeder an seine Grenzen ging, siegte der Sportclub Hofstetten in der Fußball-Landesliga auch beim SV Stadelhofen. Das 0:2 im Mührigwald Sportpark war verdient, das musste auch SVS-Coach Thomas Leberer anerkennen, wenngleich er Grund hatte, den vergebenen Chancen der ersten 15 Minuten nachzutrauern.

SC-Trainer Timo Kinast hatte in seiner Coaching-Zone einige Korrekturen vorzunehmen, die sein Team nicht nur beherzigte, sondern auch umsetzte. SC-Kapitän Jonas Kinast leistete dazu wertvolle Arbeit und motivierte sein Team kämpferisch in die Vollen zu gehen, was auch nötig war, um bei den Gastgebern bestehen zu können. Thomas Leberer auf Seiten der Gastgeber hatte einen Plan, mit schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinn nach vorne zu spielen. Stadelhofen machte dies gut und hatte durch Luca Hüger die erste Möglichkeit des Spiels. Benjamin Wolber im Hofstetter Tor hatte nicht nur diese Aktion zu klären, meisterte jedoch diesen Schuss glänzend. Die Gastgeber setzten weiter nach und hatten schon zwei Minuten später eine weitere Möglichkeit. Über links wurde der Ball abgefangen, diagonal ging es dann über rechts, und in der Mitte lauerte wiederum Luca Hüger. Die Zuschauer und auch der „esszeh“ waren überrascht, wie gut die Leberer-Elf im „One-Touch-Passspiel“ gefährlich in die Box kam. Doch mit dem ersten langen Ball über die linke Seite überlief SC-Regisseur Fabio Kinast SVS-Verteidiger Nico Groß, setzte sich dann auch noch gegen Adrian Vollmer und Aaron Heuberger durch und bezwang Keeper Anthony Meyer in der 29. Minute. Jetzt war der Sportclub im Spiel und übernahm die Kontrolle. In der 35. Minute die nächste Möglichkeit durch Marco Petereit und Andreas Huber. Das Leder war aber schwer unter Kontrolle zu bringen. Eine Minute später probierte es Huber aus der Distanz, Glück für Meyer, dass der Ball knapp am rechten Torpfosten vorbei ging. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.