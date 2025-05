Hofstetten mit weiterem Heimdreier

Mit dem 2:0-Sieg gegen den FV Schutterwald bestätigte der Sportclub Hofstetten seine zuletzt guten Leistungen in der Fußball-Landesliga.

Der FV Schutterwald hingegen wartet nun schon seit fünf Spieltagen auf ein Drei-Punkte-Erlebnis und war in Hofstetten weit entfernt von einem Auswärtssieg. Die Hofstetter Trainer Timo Kinast und Marco Petereit hatten ihr Team gut auf den FVS eingestellt, ließen die Mannschaft von Manuel Vollmer durch hohes Pressing erst gar nicht ins Spiel kommen und hatten Torjäger Jean Gabriel Dussot (13 Treffer) stets im Griff. Schon nach fünf Minuten gab es den ersten Aufreger im Strafraum der Gäste. Nach einem gelungenen SC-Spielzug über die linke Seite probierte es Luca Kehl mit einem Heber kurz vor dem Fünf-Meter-Raum über Schutterwalds Keeper Tobias Volk. Glück für den FVS, dass der Ball an die Latte klatscht. Drei Minuten später dann schon die Führung für die Heimelf. Marc Hengstler dribbelte sich über rechts durch, FVS-Keeper rechnete mit einer Flanke und machte das linke Toreck frei, in welches Hengstler fulminant einschoss. Volk wollte zwar noch korrigieren und war beim Abwehrversuch mit den Händen dran, doch der Ball war zu scharf geschossen. Und Hofstetten machte weiter Druck, ließ Ball und Gegner laufen. Als in der 31. Minute Lukas Nitzsche einen Eckball der Gäste abfing und steil nach vorne spielte, ging Moritz Matt auf und davon. Tobias Volk wehrte seinen Schuss erfolgreich ab, doch genau vor die Füße von Luca Kehl, der zum zweiten Mal an der Latte scheiterte. Der erneute Nachschuss von Marco Petereit blieb in der vielbeinigen Abwehr stecken. Kurz vor dieser Aktion hätte Petereit fast aus 40 Metern getroffen, als Gäste-Keeper Volk weit vor seinem Kasten stand. Die einzige Möglichkeit hatte Schutterwald kurz vor dem Halbzeitpfiff, Jakob Yildrim brachte das Leder aus kürzester Entfernung nicht aufs Tor. Das mögliche 1:1 hätte den Spielverlauf aber komplett auf den Kopf gestellt.