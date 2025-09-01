Hofstetten mit weiterem Auswärtssieg

Zumindest für einen Tag lang durfte sich der Sportclub Hofstetten über Tabellenplatz eins in der Fußball-Landesliga freuen, denn die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit siegte im Murgtal-Stadion gegen die Sportvereinigung Ottenau mit 2:0.
Die Kinzigtäler beeindruckten durch eine starke Mannschaftsleistung gegen einen guten Gegner im Murgtal, in der die Abwehr mit Maik Wichmann, Lukas Nitzsche, Elias Esslinger und Leon Brosamer überragend spielte und kaum Chancen der Gastgeber zuließ. Trotzdem gab es für den Sportclub nach nicht mal einer Minute eine Schrecksekunde, als Maik Wichmann einen Schuss von Felice Montechiaro für seinen geschlagenen Keeper Daniel Lupfer auf der Linie rettete. Die Elf von Spielertrainer Alexander Merkel versuchte durch frühes Pressing die Gäste in ihrem Spielfluss zu hemmen, was 15 Minuten lang gut funktionierte. So gehörte auch die zweite Möglichkeit den Gastgebern in der 6. Minute. Noah Karcher traf aber das Leder nicht voll. Allmählich befreite sich Hofstetten vom Druck der Gastgeber und übernahm – angeführt von Luca Kehl, Jonas Kinast und Jannik Schwörer die Spielkontrolle. Einen ersten Warnschuss für Ottenau gab es dann in der 15. Minute durch Marc Hengstler. Nach 20 Minuten war SpVgg.-Keeper Pascal Schwab gefordert, als er einen Schuss von Marco Petereit meisterte. Nach Balleroberung in der gegnerischen Hälfte wurde Luca Kehl in der 26. Minute bedient, der Keeper Lang im Duell eins gegen eins ein zweites Mal zu einer Glanztat zwang. Dieses Mal wurde der Abpraller verwertet, denn das Leder kam genau vor die Füße von Marco Petereit – 0:1. Jetzt lief der Ball gekonnt durch die Reihen der Kinzigtäler, die das Spiel an sich rissen. Lediglich einmal noch musste SC-Keeper Daniel Lupfer gegen Felice Montechiaro auf der Hut sein. In der 42. Minute schien das 0:2 nur noch Formsache zu sein. Nach einem schönen SC-Spielzug legte Marc Hengstler auf Jannik Schwörer, der den freistehenden Marco Petereit sah. Dieser scheiterte jedoch aus sechs Metern an Pascal Schwab. Ottenau hätte sich nicht beschweren können, wenn es zur Halbzeit 0:2 oder gar 0:3 gestanden hätte. So ging es mit der knappen Hofstetter Führung in die Halbzeit.
Gleich nach Wiederbeginn hatte Elias Esslinger das 0:2 auf dem Fuß. Uneigennützig wurde sein Abspiel aber abgefangen. Nach dieser Großchance von Hofstetten probierten es die Gastgeber nochmal. Alexander Merkel und der emsige Felice Montechiaro forderten in dieser Phase die Hofstetter Defensive. Doch die zweite Großchance in Durchgang zwei gehörte wieder den Gästen. Marco Petereit holte sich das Leder im gegnerischen Strafraum, umkurvte drei seiner Gegenspieler und bediente den freistehenden Luca Fehrenbacher. Glück für Ottenau, dass der Ball am Tor vorbei ging. Erst in der 67. Minute musste SC-Keeper Daniel Lupfer wieder richtig zupacken. Nach einem Eckball rettete er sehenswert die knappe Hofstetter Führung. Auch in der 72. Minute hätte der Ausgleich durch Alexander Merkel fallen können, Sein vehementer Kopfball ging um einen Meter am Tordreieck vorbei. In einer Spielphase, als Ottenau stärker wurde, erlöste Jannik Schwörer den Hofstetter Anhang in der 79. Minute. Marco Petereit bedient ihn in der Schnittstelle, und diese Möglichkeit ließ sich der Hofstetter nicht entgehen. Ottenau ging nun „all in“, doch richtig zwingend wurde es für die Gastgeber nicht mehr. Als sich der eingewechselte Jona Neumaier durch die Ottenauer Abwehr dribbelte und den ebenfalls eingewechselten Andreas Huber bediente, hätte dieser in der 82.Minute auf 0:3 erhöhen können. Auch Moritz Matt verfehlte in der Schlussphase nach guter Vorarbeit von Jannik Schwörer eine höhere Hofstetter Führung. Auf der Gegenseite war es dann wieder Felice Montechiaro, der in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz an Daniel Lupfer scheiterte. So blieb es beim alles in allem verdienten Auswärtssieg des SC Hofstetten.
SpVgg. Ottenau: Schwab, Schulz, Lang (73. Garbacziok), Montechiaro, Herm Moritz (60. Schweikert), Grafe (86. Hertweck), Merkel, Bodirogic (86. Bodiroza), Karcher (68. Ebler), Herm T., Herm, M.
SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer, Nitzsche, Esslinger, Wichmann (80. Huber), Kinast, Hengstler (46. Matt), Fehrenbacher, (61. Neumaier) Kehl, Brosamer (89. Kaspar), Petereit (85. Singler)
Tore: 0:1 Petereit (26.), 0:2 Schwörer (79.)
Zuschauer: 120
Schiedsrichter: Benjamin Schulz