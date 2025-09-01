Hofstetten mit weiterem Auswärtssieg

Zumindest für einen Tag lang durfte sich der Sportclub Hofstetten über Tabellenplatz eins in der Fußball-Landesliga freuen, denn die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit siegte im Murgtal-Stadion gegen die Sportvereinigung Ottenau mit 2:0.

Die Kinzigtäler beeindruckten durch eine starke Mannschaftsleistung gegen einen guten Gegner im Murgtal, in der die Abwehr mit Maik Wichmann, Lukas Nitzsche, Elias Esslinger und Leon Brosamer überragend spielte und kaum Chancen der Gastgeber zuließ. Trotzdem gab es für den Sportclub nach nicht mal einer Minute eine Schrecksekunde, als Maik Wichmann einen Schuss von Felice Montechiaro für seinen geschlagenen Keeper Daniel Lupfer auf der Linie rettete. Die Elf von Spielertrainer Alexander Merkel versuchte durch frühes Pressing die Gäste in ihrem Spielfluss zu hemmen, was 15 Minuten lang gut funktionierte. So gehörte auch die zweite Möglichkeit den Gastgebern in der 6. Minute. Noah Karcher traf aber das Leder nicht voll. Allmählich befreite sich Hofstetten vom Druck der Gastgeber und übernahm – angeführt von Luca Kehl, Jonas Kinast und Jannik Schwörer die Spielkontrolle. Einen ersten Warnschuss für Ottenau gab es dann in der 15. Minute durch Marc Hengstler. Nach 20 Minuten war SpVgg.-Keeper Pascal Schwab gefordert, als er einen Schuss von Marco Petereit meisterte. Nach Balleroberung in der gegnerischen Hälfte wurde Luca Kehl in der 26. Minute bedient, der Keeper Lang im Duell eins gegen eins ein zweites Mal zu einer Glanztat zwang. Dieses Mal wurde der Abpraller verwertet, denn das Leder kam genau vor die Füße von Marco Petereit – 0:1. Jetzt lief der Ball gekonnt durch die Reihen der Kinzigtäler, die das Spiel an sich rissen. Lediglich einmal noch musste SC-Keeper Daniel Lupfer gegen Felice Montechiaro auf der Hut sein. In der 42. Minute schien das 0:2 nur noch Formsache zu sein. Nach einem schönen SC-Spielzug legte Marc Hengstler auf Jannik Schwörer, der den freistehenden Marco Petereit sah. Dieser scheiterte jedoch aus sechs Metern an Pascal Schwab. Ottenau hätte sich nicht beschweren können, wenn es zur Halbzeit 0:2 oder gar 0:3 gestanden hätte. So ging es mit der knappen Hofstetter Führung in die Halbzeit.