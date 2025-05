Hofstetten mit weiterem Auswärtssieg

Durch einen ungefährdeten 0:3-Auswärtssieg beim FV Würmersheim bleibt der Sportclub Hofstetten weiter in der Erfolgsspur der Fußball-Landesliga.

Rund 170 Zuschauer staunten auf dem Sportgelände in der Badener Straße nicht schlecht, als die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit gleich zu Beginn mit hohem Pressing den Gastgeber in deren Hälfte einschnürte und zu Fehlern zwang. Und dennoch hätte die Elf von FVW-Coach Srecko Pleic beim ersten Angriffsversuch in Minute vier nach einem Eckball in Führung gehen können. Niklas Benz scheiterte mit seinem Kopfball an der Latte. Auf der anderen Seite glückte dem Sportclub mit dem ersten Eckball in der 10. Minute die Führung. Lukas Nitzsche köpfte am kurzen Pfosten sehenswert ein. Der FVW, der sein Erfolgsrezept üblicherweise mit Fünferkette umsetzt, sah sich nun gezwungen mehr für die Offensive zu tun. Doch die Kinzigtäler blockten alle Versucher der Gastgeber ab, kontrollierten eindeutig das Geschehen und waren dem 0:2 näher als Würmersheim dem Ausgleich. Zwischen der 30. und 35. Minute dann die beste Phase der Gastgeber. Niklas Benz scheiterte aus kurzer Distanz und Yasin Sahin brachte das Leder in aussichtsreicher Position nicht aufs Tor. Kurz zuvor hatten aber auch Marco Petereit und Leon Brosamer auf Seiten der Gäste gute Kontermöglichkeiten. In der 40. Minute lenkte Bastian Brunner eine Direktabnahme von Lukas Hauer sensationell um den Pfosten. Mit dem 0:1 ging es dann in die Pause.