Hofstetten mit Sieg im letzten Auswärtsspiel

Der Sportclub Hofstetten feierte in der Fußball-Landesliga beim TuS Oppenau in seinem letzten Auswärtsspiel des Jahres einen hart erkämpften 2:1 Erfolg.



Zweifellos galt die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit gegen den bereits als Absteiger feststehenden TuS Oppenau als Favorit. Doch die Kinzigtäler mussten die Partie auf dem Haldenhof stark ersatzgeschwächt angehen und zeigten dennoch zumindest in der ersten Halbzeit eine Top-Leistung. Das Spiel ging zunächst nur in eine Richtung, auf das Tor von TuS-Keeper Alexander Kimmig. Hofstetten gewann fast alle zweiten Bälle, presste gut und hatte in der 7. Minute die erste gute Möglichkeit. Jona Neumaier setzte sich gekonnt über links durch und zog den Ball schön nach innen. Am zweiten Pfosten machte Lukas Fehrenbacher das Leder nochmals scharf, doch leider ohne Abnehmer. Als in der 15. Minute Oppenau einen Einwurf auf Höhe der Hofstetter Fünfmeter-Linie hatte und den Ball verlor, passte Jona Neumaier auf Marco Petereit, der von der Mittellinie allein aufs Tor der Gastgeber lief. Nur noch TuS-Keeper Alexander Kimmig vor sich umspielte er diesen und schob zum 0:1 ein. Und es ging weiter nur in eine Richtung. Man musste schon Angst um die Gastgeber haben, so dominant war die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit. Völlig überraschend dann in der 24. Minute der Ausgleich. Stefan Laifer eroberte sich einen Ball im Mittelfeld und schickte Mike Langguth mit einemschönen Steckpass auf die Reise. Benjamin Wolber in Hofstetter Tor war machtlos. Hofstetten ließ sich nicht beirren, machte weiter Druck, doch so richtig zwingend wurde es nicht. Erst in der 40. Minute wurde es für die Gastgeber wieder gefährlich. Nach einer schönen Flanke von links kam Aron Ruf frei zum Kopfball und prüfte Alexander Kimmig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam der TuS nach einem Eckball das Leder nicht aus der Gefahrenzone, Luca Kehl sorgte für die erneute SC-Führung – 1:2. Kurz zuvor hatte aber auch Laurin Hoch eine gute Möglichkeit, die Benjamin Wolber zunichte machte. Mit der knappen Hofstetter Führung ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff kam der TuS wie umgewandelt aus der Kabine. Den Respekt abgelegt erkämpfte sich die Elf von Rico Maier nun mehr Spielanteile und kam nun auch öfters vor das Tor von Hofstetten. Schon in der 48. Minute hätte Marek Huber auf 2:2 stellen können, als er völlig frei zum Schuss kam und Wolber ein zweites Mal richtig prüfte. Auch Mike Langguth hatte noch eine Möglichkeit, wurde aber geblockt. Der Sportclub war nun kämpferisch gefordert, denn der Versprung wollte gehalten werden. Erst in der 89. Minute wurde es für die Gastgeber nochmals gefährlich, als Jonas Kinast über links auf und davon zog. Mit seiner Hereingabe hätte Luca Hein fast das 1:3 erzielt, Kimmig im TuS-Kasten hatte aber aufgepasst. So blieb es beim 1:2.