Hofstetten mit Heimsieg zum Saisonabschluss

Mit 4:2 Toren besiegte der Sportclub Hofstetten in seinem letzten Saison-Heimspiel die SpVgg. Ottenau und schob sich damit auf den fünften Tabellenplatz der Fußball-Landesliga.

Die Hofstetter Trainer Timo Kinast und der zweifache Torschütze und Spielertrainer Marco Petereit wussten das Ergebnis richtig einzuschätzen. Denn erstens mussten sie zahlreiche Stammspieler ersetzen und zweitens ist und war Ottenau eine Mannschaft, die jeweils auswärts immer sehr stark auftrumpft und mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge und 15:4 Toren ins Kinzigtal reiste, bevor es am vorletzten Spieltag eine 2:3-Niederlage gegen den SV Stadelhofen gab. Die Spielvereinigung begann auch in Hofstetten stark, kombinierte geschickt über die Flügel, wo der emsige Moritz Kätel immer für Gefahr sorgte. So auch in der 12. Minute, als er von links scharf aufs Hofstetter Tor schoss und SC-Keeper Daniel Lupfer den Ball nicht festmachen konnte. David Schneider stand goldrichtig und staubte zur Gästeführung ab, 0:1. Kurz davor scheiterte Luca Fehrenbacher beim ersten gelungenen SC-Angriff am Außennetz. Die Freude der Gäste dauerte aber nur fünf Minuten, da stellte Fehrenbacher auf 1:1. Seine von links scharf herein gegebene Freistoß-Flanke wurde von allen verpasst und schlug im langen Eck ein, 1:1. Die Elf von Norman Riedinger zeigte sich nicht beeindruckt und spielte weiter auf die erneute Führung. Spielertrainer Alexander Merkel setzte die Akzente im Mittelfeld und schickte mit einem weiten Pass Moritz Kätel auf die Reise. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor vereitelte in der 24. Minute eins gegen eins diese gute Möglichkeit. Zehn Minuten später hatte erneut Merkel angeblichen Anteil an der nächsten guten Gästechance. Kätel im ersten Versuch und Schneider im zweiten schob das Leder rechts am Pfosten vorbei. Mit dem 1:1, aber Vorteilen für die Gäste ging, es in die Pause.