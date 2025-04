Hofstetten mit Heimsieg gegen Bühl

Nach Wiederbeginn setzte nun der Sportclub die ersten Akzente – so wie zuletzt auch beim Kehler FV. Und wie in der Grenzstadt markierte SC-Spielertrainer Marco Petereit mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern in der 51. Minute den Ausgleich. Drei Minuten später schaltete sich Nico Obert in das SC-Angriffsspiel ein und wurde rüde in die Zange genommen. Der Elfmeterpfiff des guten Unparteiischen blieb aber aus, Glück für den VfB und Maximilian Brunner. In der 56. Minute dribbelte sich Marc Hengstler in den Strafraum und wurde gelegt. Auch hier blieb die Pfeife von Schiri Louis Emier stumm. Der Sportclub ließ nicht locker, bestimmte eindeutig das Spiel und hatte weitere gute Möglichkeiten. So in der 68. Minute als Marco Petereit über links auf Lukas Hauer legte. Seinen Pass in die Mitte verfehlte Luca Kehl nur knapp. In der 71. Minute wurden die Gastgeber dann für ihre Bemühungen belohnt. Durch einen schönen Steckpass war plötzlich Moritz Matt frei, der mit dem rechten Fuß sehenswert ins lange Eck traf, keine Möglichkeit für Kevin Braun im VfB-Tor. Zwei Minuten später hätte Marco Petereit auf 3:1 stellen können, doch ein Verteidigerbein rettete die Elf von VfB-Trainer Michael Santoro. Als sich dann Luca Kehl in der 76. Minute den Ball im Mittelfeld eroberte und seine Verfolger abschüttelte, krönte er seine gute Leistung mit dem 3:1. Der VfB war geschlagen und musste auch noch das 4:1 in der 88. Minute hinnehmen. Marco Petereit flankte von links in den Strafraum, wo der eingewechselte Andreas Huber mit einem wuchtigen Kopfball Kevin Braun im Bühler Tor zu einer Glanztat zwang, doch genau vor die Füße von Moritz Matt, der sich mit seinem zweiten Tor bedankte. Der Sieg des Sportclub war auch in dieser Höhe verdient, wodurch das Team von Marco Petereit und Timo Kinast erfolgreich Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage nahm.

SC Hofstetten: Lupfer, Nitzsche, Kaspar, Obert, Kinast, Hengstler (68. Fehrenbacher), Kehl (89. Hein), Brosamer, Hauer (87. Huber), Petereit, Matt (89. Ruf)