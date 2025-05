Hofstetten mit Heimniederlage

Über 260 Zuschauer staunten im Hofstetter Waldsee-Stadion nicht schlecht, denn nicht der Tabellenführer aus Niederschopfheim gab den Ton an, sondern der stark ersatzgeschwächte Sportclub, bei dem vier Stammkräfte ersetzt werden mussten. Lars Kehl rückte dadurch notgedrungen in die Innenverteidigung und Jugendspieler Jona Neumaier durfte erstmals von Beginn ran. Der SVN versuchte zunächst das Spiel zu kontrollieren, fand aber nicht seinen Rhythmus, weil Hofstetten früh störte. Beide Teams waren darauf bedacht, hinten nichts zuzulassen. Als in der 15. Minute Jonas Kinast nach einem Pressschlag im Mittelfeld freie Bahn hatte und den freistehenden Marco Petereit bediente, schien die Führung für den Sportclub sicher. Der Hofstetter Spielertrainer zögerte jedoch einen Moment, wodurch der Ball zur Ecke abgewehrt wurde. Der SVN kam erstmals in der 21. Minute gefährlich vor das Tor von Hofstetten, als Marvin Schillinger aussichtsreich das Leder am linken Pfosten vorbei schob. Das 0:1 fiel dann nach einem Eckball von links in der 31. Minute. Hofstettens Keeper Daniel Lupfer kam nicht an das Leder, Tim Reiß köpfte unbedrängt ein. Der SVN wurde mit der Führung im Rücken sicherer und schien das Ergebnis verwalten zu können. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte führte dann ein schöner SC-Angriff über links fast zu Ausgleich. Luca Fehrenbacher setzte sich gekonnt durch wurde dann aber vor der Box eingeholt und geblockt. Das Leder blieb aber durch den nachsetzenden Marco Petereit noch heiß, der urplötzlich von halblinks aufs Tor zog. SVN-Keeper Sinan Süme boxte das Spielgerät sensationell aus dem rechten Torwinkel. Mit dem 0:1 ging es auch in die Pause.

Die Elf von Timo Kinast erspielte sich dann in Durchgang zwei deutliche Spielanteile und drängte auf den Ausgleich. Niederschopfheim konnte sich oft nur mit Fouls wehren, und so sah Tim Reiß in der 64. Minute die Ampelkarte. Der Sportclub erhöhte nun die Schlagzahl. In der 65. Minute rettete Jonas Wagner nach einem SC-Eckball für seinen geschlagenen Keeper Sinan Süme auf der Linie, es wäre ein Eigentor gewesen. Das Spiel ging jetzt nur noch in eine Richtung, auf das Tor des SVN. In der 75. Minute hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, Marco Petereit legte sich das Leder zurecht, doch Sinan Süme lenkte das Spielgerät mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Als Marvin Schillinger in der 79. Minute nach einem Foul am Boden liegen blieb, zeigte ihm der sehr leitende Unparteiische Lukas Mayer den roten Karton. Niederschopfheim, nun nur noch zu neunt, wollte sich unbedingt über die Zeit retten und hatte bangende Minuten zu überstehen. SVN-Keeper Sinan Süme stand jetzt im Blickpunkt des Geschehens. Hofstetten probierte alles, wechselte Nico Obert ins Sturmzentrum, doch alles, was auf das Tor von Niederschopfheim kam, blieb entweder in der vielbeinigen Abwehr hängen, oder wurde von Sinan Süme gemeistert, der auch noch einen Schuss von Moritz Matt in der 80. Minute sensationell auf dem Winkel boxte. Ihm allein hatte es der SVN an diesem Tag zu verdanken, dass am Ende die Null stand, weshalb alle SVN-Spieler nach dem Schlusspfiff auf ihren Keeper zuliefen und ihn fast erdrückten.

SC Hofstetten: Lupfer, Ruf, Nitzsche, Kaspar (75. Neumaier M.), Fehrenbacher, Kinast, Neumaier J. (64. Mangoufis, 80. Obert), Hengstler, Kehl, Petereit, Matt