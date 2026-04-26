Hofstetten mit deutlicher Niederlage im Spitzenspiel

Über 400 Zuschauer, davon rund 150 aus Hofstetten, sahen von Beginn an eine temporeiche Begegnung in der AXA-Arena. Beide Teams schenkten sich nichts, kombinierten gefällig durch das Mittelfeld und hielten die Spannung hoch. Bis zur 20. Minute dominierten beide Abwehrreihen und ließen nichts zu. Keiner der beiden Keeper waren gefordert. Als der Tabellenführer beim Spielaufbau das Leder an der Mittellinie verlor, schaltete die Elf von Dennis Kopf blitzschnell um. Der Ball wurde über die linke Seite befördert, wo Louis Bohnert aus 20 Metern einfach mal draufhielt. Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten hätte den Ball sicher gehalten, doch abgefälscht nahm dieser eine völlig andere Flugbahn und landete im langen Eck, 1:0 für den Gastgeber. Der Treffer zeigte Wirkung vor allem beim SC Durbachtal, der nun immer mutiger wurde. Die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit hielt noch dagegen, nur vorne fehlte die Durchschlagskraft. Der Tabellenführer hatte bei Ballgewinn zum Teil gute Lösungen, allerdings nur bis zum Strafraum und traf bei einigen vielversprechenden Angriffen die falschen Entscheidungen. So hätte bei Kontern durch Fabio Kinast und Jannik Schwörer mehr daraus werden können. Besser machte es der Gastgeber, der nun immer öfters vor das „Esszeh-Tor“ kam und einige Male auch gefährlich zum Abschluss. Mit der verdienten 1:0-Führung der Rebländer ging es in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff dann die wahrscheinlich entscheidende Szene. Bei einem Eckball in der 48. Minute köpfte Nicolai Frank am zweiten Pfosten rechts zum 2:0 ein. Aus Hofstetter Sicht durfte alles passieren, nur nicht dieser zweite Gegentreffer. Die Hofstetter Trainer bereiteten einen Zweifachwechsel vor, und ausgerechnet vor diesem Wechsel führte ein blitzsauberer Konter des Tabellenzweiten zum 3:0. Finn Hefner wurde als Torschütze gefeiert. Das Spiel war damit gelaufen, denn diesen Vorsprung ließ sich Durbachtal nicht mehr streitig machen. Der Sportclub war allerdings bemüht, das Resultat noch zu korrigieren und brachte in der 67. Minute drei neue Kräfte. Die Elf von Dennis Kopf stand aber stabil, ließ hinten so gut wie nichts zu und erhöhte in der Schlussphase sogar noch auf 4:0. Der eingewechselte Niklas Martin traf mit Hilfe des rechten Innenpfostens in der 83. Minute.