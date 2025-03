Hofstetten mit deutlicher Auswärtsniederlage

Mit 0:4 beim SV Oberkirch gab es für den Sportclub Hofstetten eine empfindliche Niederlage in der Fußball-Landesliga. Anstatt sich mit einem Dreier für das Verfolgerfeld der Liga-Spitzenreiter SV Niederschopfheim und SV Stadelhofen zu empfehlen, rutsche Hofstetten nun wieder ins Mittelfeld ab.

Mit Vorfreude in die erste Begegnung des Jahres 2025 gestartet sollte nach zuletzt vier Siegen in Folge nun der fünfte folgen, zumal der SV Oberkirch das Jahr 2024 mit einer Negativserie abschloss und nicht gerade zu den heimstärksten Mannschaften gehört. Die Euphorie der Gäste mit SC-Spielertrainer Marco Petereit und Timo Kinast war schon nach vier Minuten beendet. Nach dem ersten Eckball von Riccardo Lienert, der beim ersten Versuch noch abgewehrt werden konnte, kam Lienert erneut zum Flanken, genau auf den Kopf von Mika Löbsack. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor hatte keine Abwehrmöglichkeit. Konnte dieser frühe Treffer noch als Betriebsunfall eingestuft werden, so deutete sich in Minute 18 schon die nahende Katastrophe an. Riccardo Lienert war mit einem direkt verwandelten Freistoß aus zirka 22 Metern halbrechter Position im kurzen Eck erfolgreich. Kurz zuvor lag das 2:0 – ebenfalls nach einem Freistoß – schon in der Luft, als Lars Szkbick das Leder vom Elfmeterpunkt nicht voll traf und Daniel Lupfer aufnehmen konnte. Nicht dass sich der Sportclub um eine Wende bemüht hätte, doch zu viele individuelle Fehler brachten die Gastgeber immer wieder in Ballbesitz, ohne dass diese spielerisch hätte überzeugen können. Doch über den Kampf fand die Elf von SVO-Trainer Mario Roth ins Spiel und machte so weiter Druck. Lediglich von Marc Hengstler über rechts ging beim Sportclub etwas nach vorne. So in der 24. Minute, als sich der Hofstetter Offensivspieler gekonnt durchgesetzt hatte, doch in der Mitte Jonas Krämer und Leon Brosamer am möglichen 2:1 vorbei rutschten. Zehn Minuten später die zweite SC-Möglichkeit, als Lukas Hauer nach einem abgewehrten Eckball Oberkirchs Keeper Rico Müller prüfte. Als die Kinzigtäler dann in der Vorwärtsbewegung über rechts das Leder verloren, schaltete der SVO sehr schnell. Mit zwei Bällen war die Hofstetter Defensive ausgehebelt und in der Mitte nahm Lars Szkbick die scharfe Hereingabe direkt, keine Abwehrmöglichkeit für Daniel Lupfer – 3:0. Im direkten Gegenzug hatte Leon Brosamer nach einem schönen Pass in die Schnittstelle freie Bahn. Allein vor SVO-Keeper Rico Müller schlenzte er das Leder an diesem vorbei, doch der Pfosten verhinderte das 3:1. Als der Sportclub dann zum wiederholten Mal den Ball im Defensivbereich nicht in den eigenen Reihen halten konnte, eröffnete sich dem SVO in der 45. Minute die Möglichkeit auf 4:0 zu stellen. Olibruis Basten Befio schoss knapp am linken Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit hatte auch noch auch Lars Szkbick das mögliche 4.0 auf dem Fuß. So ging es mit dem 3:0 in die Halbzeit.