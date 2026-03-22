Hofstetten mit deutlichem Heimsieg

Der bislang ungeschlagene Landesliga-Spitzenreiter SC Hofstetten erledigte seine „Hausaufgabe“ gegen das Schlusslicht FV Schutterwald mit 5:0 Toren. Doch so einfach wie der souveräne Sieg vermuten lässt, war das Spiel im Hofstetter Waldseestadion beileibe nicht.

SC-Coach Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit hatten vor der Begegnung gewarnt, „die sind nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz vermuten lässt und haben hervorragend ausgebildete Einzelkönner“. Nicht zuletzt aus diesem Grund begann der Sportclub die Partie vor rund 200 Fans sehr konzentriert und hatte nach fünf Minuten durch Andreas Huber die Möglichkeit auf 1:0 zu stellen. Guillaume Hutte im Tor der Gäste hatte etwas dagegen. Der Sportclub machte weiter Druck und ließ die Gäste nicht aus deren Hälfte kommen. Hielt Hutte in der 14. Minute noch sensationell einen Kopfball von Marc Hengstler, so hatte er in den nachfolgenden Minuten nach einem Eckball Glück, dass Jonas Krämer und Andreas Huber das Leder aus kurzer Entfernung nicht im Tor unterbringen konnten. Es war ein Hochkaräter, den die Elf von Timo Kinast liegen ließ. Beim ersten Schuss der Gäste auf das Tor von Daniel Lupfer zeigte die Stadionuhr Minute 22 an. Ein Freistoß hatte zu dieser Möglichkeit geführt. Die Elf von Simon Schulze wurde nun mutiger und traute sich etwas. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte folgte ein schnelles Umschaltspiel in Richtung Hofstetter Box. Lukas Nitzsche, Luca Kehl und Maik Wichmann bekamen nun einiges zu tun. Ungewohnte Abspielfehler im Spielaufbau brachte den SVS immer wieder in Ballbesitz, vor allem Jean-Gabriel Dussot forderte nun immer wieder das Leder. So blieb es beim 0:0 zur Halbzeit.