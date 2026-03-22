Hofstetten mit deutlichem Heimsieg

Der bislang ungeschlagene Landesliga-Spitzenreiter SC Hofstetten erledigte seine „Hausaufgabe“ gegen das Schlusslicht FV Schutterwald mit 5:0 Toren. Doch so einfach wie der souveräne Sieg vermuten lässt, war das Spiel im Hofstetter Waldseestadion beileibe nicht.
SC-Coach Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit hatten vor der Begegnung gewarnt, „die sind nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz vermuten lässt und haben hervorragend ausgebildete Einzelkönner“. Nicht zuletzt aus diesem Grund begann der Sportclub die Partie vor rund 200 Fans sehr konzentriert und hatte nach fünf Minuten durch Andreas Huber die Möglichkeit auf 1:0 zu stellen. Guillaume Hutte im Tor der Gäste hatte etwas dagegen. Der Sportclub machte weiter Druck und ließ die Gäste nicht aus deren Hälfte kommen. Hielt Hutte in der 14. Minute noch sensationell einen Kopfball von Marc Hengstler, so hatte er in den nachfolgenden Minuten nach einem Eckball Glück, dass Jonas Krämer und Andreas Huber das Leder aus kurzer Entfernung nicht im Tor unterbringen konnten. Es war ein Hochkaräter, den die Elf von Timo Kinast liegen ließ. Beim ersten Schuss der Gäste auf das Tor von Daniel Lupfer zeigte die Stadionuhr Minute 22 an. Ein Freistoß hatte zu dieser Möglichkeit geführt. Die Elf von Simon Schulze wurde nun mutiger und traute sich etwas. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte folgte ein schnelles Umschaltspiel in Richtung Hofstetter Box. Lukas Nitzsche, Luca Kehl und Maik Wichmann bekamen nun einiges zu tun. Ungewohnte Abspielfehler im Spielaufbau brachte den SVS immer wieder in Ballbesitz, vor allem Jean-Gabriel Dussot forderte nun immer wieder das Leder. So blieb es beim 0:0 zur Halbzeit.
Auch nach dem Seitenwechsel spielte der FVS gut mit. Als Lukas Nitzsche in der 59. Minute beim Pressing Jean-Gabriel Dussot den Ball abnahm und in die Mitte passte, nahm Andreas Huber das Leder volley und hämmerte es ins Tordreieck. Das war der Dosenöffner für den Ligaspitzenreiter, der jetzt nachlegte. Nur sieben Minuten später köpfte Lukas Nitzsche einen Eckball von Marco Petereit zum 2:0 in die Maschen. Schutterwald war geschlagen und musste auch noch das 3:0 in der 72. Minute hinnehmen. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte – der FVS versuchte den Anschluss herzustellen – ging es sehr schnell. Jannik Schwörer gewann den Zweikampf gegen Mehdi Chahid, passte in die Mitte wo zwei Hofstetter für Marco Peterreit durchließen, der das Leder in das lange Eck jagte. Hofstetten, jetzt eindeutig im Angriffsmodus wollte noch mehr. Als Jannik Schwörer in der 78. Minute im Strafraum gefoult wurde, verwandelte er den Strafstoß selbst zum 4:0. Den Schlusspunkt zum 5:0 markierte wiederum Marco Petereit. Freigespielt am Sechszehner setzte er das Leder mit links neben dem rechten Pfosten in den Winkel. Der Sportclub wurde seiner Favoritenrolle gerecht, doch Schutterwald war lange Zeit ein guter Gegner.
SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer, Nitzsche (75. Megerle), Kaspar (73. Ruf), Wichmann, Krämer (69. Hauer), Huber (67. Matt), Kinast, Hengstler (69. Fehrenbacher), Kehl, Petereit
FV Schutterwald: Hutte G., Kümmerle (69. Karamehmetoglu), Sow (61. Taore), Hutte A., Chahid M., Barkani, Dussot, Kiefer, Faress (51. Benz), Taskan, Chahid E.
Tore: 1:0 Huber (59.), 2:0 Nitzsche (65.), 3:0 Petereit (72.), 4:0 Schwörer (78.), 5:0 Petereit (90.)
Zuschauer: 200
Schiedsrichter: Sven Pacher