Hofstetten mit Auswärtssieg in Würmersheim

Mit einem ungefährdeten 4:0 Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten FV Würmersheim setzt Hofstetten seine Siegesserie fort und bleibt auch im 19. Saisonspiel ungeschlagen.
Dabei war die Dominanz des Tabellenführers schon beeindruckend. Frühes Pressing der Kinzigtäler ließ den Hausherren keine Zeit zu einem geordneten Spielaufbau und führte zu Fehlern in der Defensive. So prüfte Fabio Kinast bereits nach 6 Minuten mit einem gefährlichen Distanzschuss aus gut 20 Metern FVW-Keeper Brunner, der ihn gerade noch zur Ecke klären konnte. Nach 20 Minuten konnte der SC seine Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Mit einem langen Diagonalball schickte Luca Kehl Mark Hengstler auf der rechte Seite Richtung Tor, der spektakulär aus spitzem Winkel kurz vor der Seitenauslinie den Ball über Brunner hinweg in das oberen Toreck zur verdienten 1:0 Führung traf. Bereits 6 Minuten später erhöhten die Gäste nach einem Eckball von Fabio Kinast, den Jonas Kinast aus knapp 5 Metern ins Tor befördern konnte. Dies war zwar ein etwas glücklicher Treffer, allerdings zu diesem Zeitpunkt auch hochverdient. Die Hausherren versuchten im Anschluss etwas mitzuspielen, konnten aber die stabile Gäste-Defensive nicht wirklich fordern. In der 33. Minute gelang Fabian Würtz über die rechte Seite dann mal einen Durchbruch und Elias Esslinger konnte ihn nur noch per Foul stoppen. Der gut leitende Schiedsrichter Waible entschied berechtigterweise sofort auf Elfmeter. Würmersheims Kapitän Voß nahm zu genau Maß und traf den Pfosten, von dort prallte der Ball zurück zu Daniel Lupfer, der ihn dann sicher halten konnte. Am Ende des Spiels zeigte sich, dass dies der einzige Schuss der Gastgeber an diesem Samstagnachmittag auf das Tor der Kinzigtäler gewesen sein sollte.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Feldüberlegenheit noch größer, ohne dass der SC allerdings zunächst Kapital daraus erzielen konnte. Luca Kehls Schuss in der 50. Minute aus elf Metern wurde im letzten Moment noch abgeblockt, kurz darauf konnte Fabio Kinast zwar den Ball um FVW Kepper Brunner spitzeln, allerdings trudelte der Ball ins Aus. Es blieb dem in der 60. Minute eingewechselten Jocker Andreas Huber vorbehalten für die finale Entscheidung zu sorgen. Keine 3 Minuten nach seiner Einwechselung veredelte er eine schöne Hereingabe von der rechten Seite des SC Kapitän Jonas Kinast akrobatisch mit der Hacke zum 3:0. Und in der 85. Minute ließ er mit einem trockenen Schuss aus gut 18 Metern Brunner im Tor der Gastgeber keine Chance und erzielte so den Endstand zum 4:0. In der Summe ein mehr als verdienter Sieg der Gäste, die damit Ihre Serie weiter ausbauen konnte.
FV Würmersheim: Brunner, Bastian, Voß, E. Sahin (65. Y. Sahin), Frisch, Reis, Scharer, Bauer (46. Kölmel), Pluchino, Herbote (53. Mischinger), Würtz
SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer (65. Schwörer), Nitzsche, Esslinger (46. Kaspar), F. Kinast, Wichmann, J. Kinast, Hengstler, Kehl, Brosamer, Krämer (60. Huber)
Tore: 0:1 (26. Hengstler), 0:2 (26. J. Kinast), 0:3, 0:4 (63./85. Huber)
Besonderheiten: Voß (FVW) verschießt Foulelfmeter (33.)
Schiedsrichter: Waible (Waldbronn)
Zuschauer: 90