Hofstetten mit Auswärtssieg in Würmersheim

Mit einem ungefährdeten 4:0 Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten FV Würmersheim setzt Hofstetten seine Siegesserie fort und bleibt auch im 19. Saisonspiel ungeschlagen.

Dabei war die Dominanz des Tabellenführers schon beeindruckend. Frühes Pressing der Kinzigtäler ließ den Hausherren keine Zeit zu einem geordneten Spielaufbau und führte zu Fehlern in der Defensive. So prüfte Fabio Kinast bereits nach 6 Minuten mit einem gefährlichen Distanzschuss aus gut 20 Metern FVW-Keeper Brunner, der ihn gerade noch zur Ecke klären konnte. Nach 20 Minuten konnte der SC seine Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Mit einem langen Diagonalball schickte Luca Kehl Mark Hengstler auf der rechte Seite Richtung Tor, der spektakulär aus spitzem Winkel kurz vor der Seitenauslinie den Ball über Brunner hinweg in das oberen Toreck zur verdienten 1:0 Führung traf. Bereits 6 Minuten später erhöhten die Gäste nach einem Eckball von Fabio Kinast, den Jonas Kinast aus knapp 5 Metern ins Tor befördern konnte. Dies war zwar ein etwas glücklicher Treffer, allerdings zu diesem Zeitpunkt auch hochverdient. Die Hausherren versuchten im Anschluss etwas mitzuspielen, konnten aber die stabile Gäste-Defensive nicht wirklich fordern. In der 33. Minute gelang Fabian Würtz über die rechte Seite dann mal einen Durchbruch und Elias Esslinger konnte ihn nur noch per Foul stoppen. Der gut leitende Schiedsrichter Waible entschied berechtigterweise sofort auf Elfmeter. Würmersheims Kapitän Voß nahm zu genau Maß und traf den Pfosten, von dort prallte der Ball zurück zu Daniel Lupfer, der ihn dann sicher halten konnte. Am Ende des Spiels zeigte sich, dass dies der einzige Schuss der Gastgeber an diesem Samstagnachmittag auf das Tor der Kinzigtäler gewesen sein sollte.