Hofstetten mit Auswärtssieg in Kehl

Ganz anders die Gastgeber, die mit der Empfehlung eines 2:0-Sieges beim Aufstiegsaspiranten SV Stadelhofen viel Selbstvertrauen ausstrahlten. In der 12. Minute bekommt Hofstetten nach einem Einwurf den Ball nicht geklärt, sodass Elias Schleß ungehindert in den Strafraum flankt, wo Agon Zukaj überlegt auf Loic Caspar passt und dieser Daniel Lupfer im Hofstetter Tor bezwingt – 1:0. Und der KFV legte weiter nach. Als Loic Caspar in der 30. Minute einen Eckball auf den Elfmeterpunkt zirkelte, traf KFV-Kapitän Jeremy Stroh per Kopfball nur die Latte, Glück für Hofstetten. Wie zerfahren der Sportclub agierte zeigte die 43. Minute. Lupfer aus der Abwehr spielte Lukas Hauer an, der das Leder an Agon Zukaj verlor, und dann ging es blitzschnell. Zum Glück für den Sportclub war die Fahne des Linienrichters oben, als Lukas Nitzsche mit dem Ball ins Tor rutschte. Mit der knappen Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.

Nach Wiederbeginn sahen die vielen Zuschauer einen ganz anderen Sportclub, der jetzt in die Zweikämpfe ging und ähnlich auftrumpfte, wie Kehl in Durchgang eins. Schon in der 49. Minute der Ausgleich. Mit dem ersten gelungenen Angriff passte Marc Hengstler von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Marco Petereit mit seinem linken Fuß ins lange Eck traf. Nur eine Minute später hätte der Gast nach einer Balleroberung in der Kehler Hälfte auf 1:2 stellen können, Marc Hengstler scheiterte an KFV-Schlussmann Ottmann. Die Elf von Karsten Kalt kam nur noch einmal gefährlich vor das Tor von Hofstetten, als SC-Keeper Daniel Lupfer einen Freistoß von Alexis Cascoin in der 59. Minute reaktionsschnell über die Latte lenkte. Der Sportclub wurde nun immer stärker und erzwang so die Führung in der 70. Minute. Einen falschen Einwurf der Kehler brachte Hofstetten in Ballbesitz, wo Lukas Hauer per Kopf verlängerte und Luca Kehl ins Spiel brachte. Dieser ließ mit einer schönen Körpertäuschung Fabio Baas aussteigen und traf rechts unten zum 1:2. Kehl war sichtlich geschockt, denn ab nun lief nichts mehr zusammen. Die Gastgeber probierten es dann zwar mit der Brechstange, was dem Sportclub erfolgsversprechende Konter eröffnete. So in der 85. Minute, als sich Jonas Kinast über rechts durchsetzte, doch Marco Peterreit einen halben Schritt zu spät war. Auch der agile Luca Kehl hätte zwei Minuten später auf 1:3 stellen können, dieses Mal blieb Ottmann im Kehler Tor Sieger. Turbulent wurde es dann in der 90. Minute, al0000s die Kehler Defensive den nächsten SC-Konter zu verarbeiten hatte. Nacheinander wurden die Schüsse von Marco Petereit, Luca Fehrenbacher, Lukas Hauer und Jonas Kinast auf der Torlinie von Kehl gerettet. So blieb es beim 2:1-Sieg der Gäste, die sich diesen Dreier nach enormer Leistungssteigerung in Durchgang zwei auch verdient hatten.