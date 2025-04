Hofstetten mit Auswärtspunkt in Stadelhofen

Beim 3:3 in Stadelhofen konnten eigentlich nur die Gastgeber jubeln, die im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga gegen den SC Hofstetten mit einem blauen Auge davonkamen. In der 89. Minute glückte dem SV Stadelhofen der Ausgleich im Mührigwald-Sportpark.

Das Gastgeber-Team von Valon Salihu und Adrian Vollmer, dessen Chancen auf den Relegationsplatz immer mehr schwinden, kam mit der hochpressenden Spielweise des Sportclub Hofstetten überhaupt nicht zurecht. Fast jeder zweite Ball machte der Gast fest und diktierte dadurch das Spiel. Kratzte SC-Spielertrainer Marco Petereit in der 10. Minute noch knapp an der Führung, als sein Schuss hauchzart am rechten Pfosten vorbeirauschte, so führte das konsequente Pressing in der 17.Minute zum 0:1. Moritz Matt luchste Aaron Zimmerer kurz nach dem Sechszehner das Leder ab, spielte sofort auf Marco Petereit und der mit viel Übersicht zu Lukas Hauer. Dessen Schuss ins linke untere Eck war für Anthony Meyer im Kasten des SVS nicht zu halten. Zwei Minuten später holte sich der Sportclub einen Eckball des SC Stadelhofen und spielte einen großartigen Konter über Marc Hengstler und Marco Petereit. Im Strafraum hatte der SVS dann sehr viel Glück, dass der zweifache Versuch von Moritz Matt von der vielbeinigen Abwehr gerettet wurde. Stadelhofen kam erstmals in der 22. Minute gefährlich vor das Tor von Hofstetten. Felix Distelzweig flankte von rechts, doch Yannik Sauer konnte die Vorlage nicht nutzen. Der SVS wurde mutiger und kam in der 26. Minute zum Ausgleich. Der Sportclub brachte nach einem gelungenen Angriff der Gastgeber das Leder nicht aus der Gefahrenzone, wehrte mehrfach ab, doch genau vor die Füße von Max Distelzweig, der links unten zum 1:1 traf. Doch die Elf von Timo Kinast meldete sich prompt zurück. Nach einem schönen Angriff mit Steckpass auf Marc Petereit tanzte dieser zwei Gegenspieler aus und flankte auf Moritz Matt, der mit dem Kopf in der 31. Minute zum 1:2 erfolgreich war. So wie der Ausgleich zum 1:1 fiel, schaffte der SVS in der 36. Minute durch Simon Pfaff auch das 2:2. Hofstetten konnte das Leder nach zweimaligem Abwehrversuch wieder nicht aus der Gefahrenzone bringen, Pfaff fiel der Ball genau vor die Füße und ließ sein Team jubeln. In der 40. Minute fast das 2:3. Einen Angriff über Marc Hengstler und Marco Petereit erreichte Moritz Matt, doch bei dessen Kopfball war Anthony Meyer auf dem Posten. Mit dem 2:2 ging es dann auch in die Pause.