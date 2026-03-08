Hofstetten meldet sich mit einem Heimsieg aus der Winterpause zurück

Der Sportclub Hofstetten setzt seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga auch nach der Winterpause fort, gegen die SpVgg. Ottenau gab es am Samstag im Waldsee-Stadion ein 3:1-Erfolg.

Über 200 Zuschauer sahen einen konzentriert spielenden Tabellenführer, der von der ersten Minute an das Spiel diktierte. Die Gäste mit Spielertrainer Alexander Merkel spielten in den ersten 15 Minuten gut mit, standen in der Defensive auch stabil, sodass es kaum Torchancen gab. Dies änderte sich in der 18. Minute nach einem Ballgewinn durch Fabio Kinast im Mittelfeld, der schnell umschaltete und Leon Brosamer über rechts auf die Reise schickte. Sein präziser Pass in die Mitte veredelte Jannik Schwörer, Pascal Schwab im Tor der Sportvereinigung hatte keine Abwehrmöglichkeit - 1:0. Der Bann war gebrochen, denn jetzt gab es weitere gute Möglichkeiten auf Seiten der Gastgeber. So kam Jannik Schwörer nur fünf Minuten später aussichtsreich an den Ball und wollte es zu genau machen. In der 31. Minute setzte sich SC-Spielmacher Fabio Kinast glänzend in Szene, sein Schuss aus zwölf Metern klatschte ans Lattenkreuz, Glück für Ottenau. Der Sportclub versäumte es in dieser Phase nachzulegen, und so ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause.