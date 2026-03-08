Hofstetten meldet sich mit einem Heimsieg aus der Winterpause zurück

Der Sportclub Hofstetten setzt seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga auch nach der Winterpause fort, gegen die SpVgg. Ottenau gab es am Samstag im Waldsee-Stadion ein 3:1-Erfolg.
Über 200 Zuschauer sahen einen konzentriert spielenden Tabellenführer, der von der ersten Minute an das Spiel diktierte. Die Gäste mit Spielertrainer Alexander Merkel spielten in den ersten 15 Minuten gut mit, standen in der Defensive auch stabil, sodass es kaum Torchancen gab. Dies änderte sich in der 18. Minute nach einem Ballgewinn durch Fabio Kinast im Mittelfeld, der schnell umschaltete und Leon Brosamer über rechts auf die Reise schickte. Sein präziser Pass in die Mitte veredelte Jannik Schwörer, Pascal Schwab im Tor der Sportvereinigung hatte keine Abwehrmöglichkeit - 1:0. Der Bann war gebrochen, denn jetzt gab es weitere gute Möglichkeiten auf Seiten der Gastgeber. So kam Jannik Schwörer nur fünf Minuten später aussichtsreich an den Ball und wollte es zu genau machen. In der 31. Minute setzte sich SC-Spielmacher Fabio Kinast glänzend in Szene, sein Schuss aus zwölf Metern klatschte ans Lattenkreuz, Glück für Ottenau. Der Sportclub versäumte es in dieser Phase nachzulegen, und so ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause.
Gleich nach Wiederbeginn dasselbe Bild, die Elf von SC-Coach Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit bestimmte das Geschehen und belohnte sich in der 51. Minute mit dem 2:0. Jonas Kinast traf mit einem abgefälschten Schuss unten links. Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken schaltete der Tabellenführer einen Gang zurück, wodurch der Gast optisch stärker wirkte. Als in der 61. Minute Felice Montechiaro einen Freistoß von halbrechts vor das Hofstetter Tor zog und das Leder aus der Gefahrenzone geköpft wurde, zeigte der Unparteiische Jakob Honold auf den Punkt. Er hatte ein angebliches „Halten“ eines Hofstetter Spielers gesehen. Moritz Herm verwandelte mit viel Glück, denn SC-Keeper Daniel Lupfer hatte den Ball schon fast sicher. Es war übrigens der allererste Schuss auf das Hofstetter Tor. Nach dem Anschlusstreffer wollte Ottenau mehr und hatte tatsächlich in der 70. Minute die erste Möglichkeit aus dem Spiel. Daniel Lupfer zeigte sich aber auf dem Posten und wehrte zur Ecke ab. Danach übernahm wieder Hofstetten die Spielkontrolle. Jannik Schwörer hätte in der 72. Minute auf 3:1 stellen können, blieb aber in der vielbeinigen Gästeabwehr hängen. So ließ die Entscheidung bis zur 87. Minute auf sich warten. Es war ein sehenswerter Treffer, den Jonas Krämer glänzend über rechts vorbereitete. Sein Pass in der Rücken der Abwehr erreichte Andreas Huber, dessen Schuss geblockt wurde, doch Lukas Hauer stand goldrichtig und machte alles klar. Weil der direkte Verfolger SV Schapbach beim SV Sinzheim patzte, beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter SC Hofstetten nun zwölf Punkte.
SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer (88. Kaspar), Nitzsche, Esslinger (78. Hauer), Kinast F. (82. Krämer), Wichmann, Kinast J., Hengstler (66. Huber), Kehl, Brosamer, Petereit (66. Fehrenbacher)
SpVgg, Ottenau: Schwab, Schulz, Lang (80. Schweikert), Montechiaro, Großmann, Herm M. (75. Bodiroza), Grafe (89. Wunsch), Hertweck (64. Merkel), Bodirogic, Karcher (64. Ebler), Herm T.
Tore: 1:0 Schwörer (18,), 2:0 Kinast J. (51.), 2:1 Herm M. (61. Strafstoßtor), 3:1 Hauer (87.)
Zuschauer: 220
Schiedsrichter: Jakob Honold (Kandern)