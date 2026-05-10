Hofstetten macht sein Meisterstück - 2:0 Erfolg beim Offenburger FV

Mit 2:0 besiegte der frisch gebackene Landesliga-Meister SC Hofstetten den Offenburger FV und feierte damit seinen vierten Titel in Fußball-Landesliga.
220 Zuschauer, davon über die Hälfte aus Hofstetten, waren zu Gast im Offenburger Karl-Heitz-Stadion, um dem „Esszeh“ für dieses schwere Auswärtsspiel den Rücken zu stärken. Kaum angepfiffen, versuchte die Elf von OFV-Trainer Michael Kovacs durch viel Laufarbeit und konsequentem Zweikampfverhalten den Sportclub in die eigene Hälfte zu drängen. Mit viel Power und vor allem Mut gelang es dem Traditionsverein sich Respekt zu verschaffen. Vor allem Torjäger Amadou Kaba in der Mitte und Yoan Bouki über die linke Seite sorgten für mächtig Wirbel und Unruhe in der SC-Defensive. Der OFV erzwang sich ein Übergewicht in den ersten 15 Minuten. Die großartig herausgespielten Siege gegen den SV Stadelhofen (5:0) und SV Oberwolfach (1:0) hatten das Selbstvertrauen der Gastgeber gestärkt. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor wurde zwar noch nicht richtig gefordert, doch die OFV-Angriffe waren gut strukturiert vorgetragen. Ab und zu konnte sich die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit befreien und selbst für Gefahr sorgen. Als in der 17. Minute eine schöne Ballstaffette über Fabio Kinast und Marco Petereit Hofstettens Kapitän Jonas Kinast erreichte und dieser von rechts in die Mitte flankte, stand Elias Esslinger goldrichtig und stellte mit etwas Glück auf 0:1. Das Leder flipperte von der Unterkannte der Latte ins Netz. Der OFV zeigte sich beeindruckt, denn nun nahm der Tabellenführer das Heft in die Hand und wurde dominant. Ein wunderschöner Angriff brachte nur zehn Minuten später das 0:2 durch zwei ehemalige Offenburger. Luca Kehl klaute sich das Leder vom OFV am Mittelkreis und sah den davoneilenden Marco Petereit, den er mit einem genialen Pass bediente. Nur noch OFV-Keeper Milot Shabani vor sich ließ er diesem keine Abwehrmöglichkeit. Hofstetten bestimmte nun weiter das Spiel, und so dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Gastgeber wieder einmal vor das Tor von Lupfer kamen. Amadou Kaba brachte sich in Schussposition und prüfte der Hofstetter Keeper ein erstes Mal. So ging es mit dem 0:2 in die Pause.
Nach Wiederanpfiff dasselbe Spiel, Offenburg probierte es wie zu Beginn und kombinierte sich gekonnt in Richtung Gästestrafraum. In der 55. Minute verpassten gleich zwei OFV-Spieler am langen Pfosten den Anschluss. Im direkten Gegenzug fehlte dann Marco Petereit nur eine Fußspitze zum 0:3, Keeper Milot Shabani war eine Zehntelsekunde eher am Ball. Die Elf von Michael Kovacs ließ nicht locker, wollte unbedingt das Tor. Vinko Jurkovic hatte anschließend dieses auf dem Fuß, doch das Leder strick knapp am Pfosten vorbei. Der SC hatte dann erstmals wieder in der 80. Minute eine Möglichkeit. Andreas Huber schoss knapp vorbei. In der 83.Minute war es der eingewechselte Lukas Pierre Francois Martini, der nach einem Freistoß Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten zu einer Glanzparade zwang. Eine schöne Ballstafette von Marc Hengstler und Andreas Huber hätte auch ein Tor verdient gehabt, doch Shabani klärte vor dem einschussbereiten Fabio Kinast. Die zweitletzte Aktion gehörte dann Amadou Kaba, der erneut an Daniel Lupfer scheiterte. Und in der Nachspielzeit traf Andreas Huber noch das Außennetz, sodass es beim 0:2 blieb. Nach dem Schlusspfiff war durchgesickert, dass der SC Durbachtal nicht über ein 1:1 gegen den FV Würmersheim hinauskam, weshalb noch alle Hofstetter Spieler auf dem Rasen blieben. Als dann die Nachricht vom Bühler 2:2-Ausgeich gegen den SV Schapbach kam, brachen beim Sportclub alle Dämme, der vierte Meistertitel der Fußball-Landesliga stand fest. Spieler, Trainer, Vorstand und Betreuen lagen sich in den Armen, tolle Szenen spielten sich nun im Offenburger Karl-Heitz-Stadion ab.
Offenburger FV: Shabani (87. Weber), Jung, Jurkovic, Jäger T., Kuolt, Baßler (82. Mandengue), Jäger L.,Bouki (74. Martini), Mulaj (46. Bako), Mayer (60. Brucker), Kaba
SC Hofstetten: Lupfer, Schwörer, Nitzsche, Esslinger (84. Kaspar), Kinast F., Wichmann, Krämer (55. Huber), Kehl, Brosamer (70. Hengstler), Petereit (65. Fehrenbacher), Kinast J. (74. Matt)
Tore: 0:1 Esslinger (17.), 0:2 Petereit (27.)
Zuschauer: 220
Schiedsrichter: Max Pötzsch