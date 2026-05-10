Hofstetten macht sein Meisterstück - 2:0 Erfolg beim Offenburger FV

220 Zuschauer, davon über die Hälfte aus Hofstetten, waren zu Gast im Offenburger Karl-Heitz-Stadion, um dem „Esszeh“ für dieses schwere Auswärtsspiel den Rücken zu stärken. Kaum angepfiffen, versuchte die Elf von OFV-Trainer Michael Kovacs durch viel Laufarbeit und konsequentem Zweikampfverhalten den Sportclub in die eigene Hälfte zu drängen. Mit viel Power und vor allem Mut gelang es dem Traditionsverein sich Respekt zu verschaffen. Vor allem Torjäger Amadou Kaba in der Mitte und Yoan Bouki über die linke Seite sorgten für mächtig Wirbel und Unruhe in der SC-Defensive. Der OFV erzwang sich ein Übergewicht in den ersten 15 Minuten. Die großartig herausgespielten Siege gegen den SV Stadelhofen (5:0) und SV Oberwolfach (1:0) hatten das Selbstvertrauen der Gastgeber gestärkt. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor wurde zwar noch nicht richtig gefordert, doch die OFV-Angriffe waren gut strukturiert vorgetragen. Ab und zu konnte sich die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit befreien und selbst für Gefahr sorgen. Als in der 17. Minute eine schöne Ballstaffette über Fabio Kinast und Marco Petereit Hofstettens Kapitän Jonas Kinast erreichte und dieser von rechts in die Mitte flankte, stand Elias Esslinger goldrichtig und stellte mit etwas Glück auf 0:1. Das Leder flipperte von der Unterkannte der Latte ins Netz. Der OFV zeigte sich beeindruckt, denn nun nahm der Tabellenführer das Heft in die Hand und wurde dominant. Ein wunderschöner Angriff brachte nur zehn Minuten später das 0:2 durch zwei ehemalige Offenburger. Luca Kehl klaute sich das Leder vom OFV am Mittelkreis und sah den davoneilenden Marco Petereit, den er mit einem genialen Pass bediente. Nur noch OFV-Keeper Milot Shabani vor sich ließ er diesem keine Abwehrmöglichkeit. Hofstetten bestimmte nun weiter das Spiel, und so dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Gastgeber wieder einmal vor das Tor von Lupfer kamen. Amadou Kaba brachte sich in Schussposition und prüfte der Hofstetter Keeper ein erstes Mal. So ging es mit dem 0:2 in die Pause.