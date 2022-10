Hofstetten kassiert halbes Dutzend beim FC Auggen FC Auggen setzt sich weiter oben in der Tabelle fest

Das Spiel im Markgräflerland begann mit einer Schrecksekunde für die Gastgeber, als nach einem Eckball durch Elias Esslinger Hofstettens Torjäger Jannik Schwörer aus fünf Metern nur den Pfosten traf. Beflügelt von dieser Offensivaktion spielte die Elf von SC-Spielertrainer Dennis Kopf weiter mutig und gekonnt nach vorne. In der achten Minute führte ein sehenswerter Angriff der Kinzigtäler zur zweiten hochkarätigen Chance. Jonas Kinast bediente über rechts Jannik Schwörer, der nach innen flankte, wo Marc Hengstler das Leder per Kopf ganz knapp über das Tor setzte. Hofstetten spielte weiter gefällig und zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Jedoch nur bis zur 15. Minute, als das Team von Marco Schneider über Christian Cermenchi von außen in den Strafraum flankte und in der Mitte den freistehenden Ahmet Tekbas fand, der prompt das 1:0 erzielte. Die allererste Möglichkeit der Gastgeber und gleich ein Tor. Und es kam noch schlimmer für die Kinzigtäler, die durch einen Sonntagsschuss aus 22 Metern genau in den Winkel durch Armandio Martins das 2:0 hinnehmen mussten. Der Sportclub war durch diesen Doppelschlag irritiert, fand aber wieder ins Spiel und hätte durch Elias Esslinger in der 36. Minute einen Elfmeter bekommen können. Esslinger wurde im Auggener Strafraum zu Fall gebracht, Schiri Armin Hamidi ließ weiter spielen, sodass es bis zur Halbzeit beim 2:0 für den FCA blieb. In Durchgang zwei sorgte ein erneuter Doppelschlag dann für die Entscheidung. 47 Sekunden waren gerade gespielt, als Armandio Martins den Ball in die Schnittstelle bekam und an Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten vorbei schob. Mit demselben Spielzug erhöhten die Gastgeber nur fünf Minuten später auf 4:0, FCA-Torjäger Bastian Bischoff mit einem Schuss ins lange Eck war erfolgreich. Zwischen den beiden Treffern wehrte Lupfer im Hofstetter Tor eins gegen eins ab, sonst wäre der Vorsprung des Tabellensechsten noch mehr angewachsen. Der Sportclub erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr, schloss aber einen schönen Konter in der 76. Minute durch Jannik Schwörer zum 4:1 ab. Danach war wieder der FC Auggen an der Reihe. Bathuan Boz mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern gelang nur 2 Minuten später das 5:1. Bastian Bischoff erhöhte dann in der 87. Minute auf 6:1. Als Jannik Schwörer nach einem Dribbling im Auggener Strafraum gelegt wurde, zeigte der Unparteiische sofort auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 6:2-Endstand.

Die Hofstetter Trainer Dennis Kopf und Kiki Sanchez waren nach den 90 Minuten bedient und sprachen von einem blutleeren Spiel und der speziell in der 2. Halbzeit schlechtesten Saisonleistung bisher. „So gewinnen wir auch gegen unseren nächsten Gegner SV Bühlertal keinen Blumentopf“.

FC Auggen: Zeller, Lacher, Brändle, Boz B. (78. Hugenschmidt, Tekbas (55. Boz k.), Bischoff, Reinecker, Casalnuovo, Cermenchi (82. Rohdenburg), Wathler, Martins (74. Ehret)