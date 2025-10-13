Hofstetten holt einen weiteren Auswärtssieg

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg nahm der Sportclub Hofstetten auch die Hürde bei Rastatter SC / DJK und verteidigte damit erfolgreich die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga.

SC-Trainer Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit hatten ihre Mannschaft glänzend auf den Neuling eingestellt, schnürten den Gastgeber mit hohem Pressing in dessen Hälfte ein und gewannen so fast alle zweiten Bälle. Die 120 Zuschauer sahen so schon zu Beginn brenzlige Szenen im Rastatter Strafraum, was DJK-Keeper Adis Ferhatovic überhaupt nicht schmeckte. Er und Denis Kolasinac hatten Schwerstarbeit zu verrichten, keiner der DJK-Defensive hatte einen Plan gegen die Offensive des Tabellenführers. So dauerte es exakt elf Minuten, als Marco Petereit mit einem genialen Steckpass geschickt wurde und Ferhatovic eins gegen eins bezwang - 0:1. Nur drei Minuten später – allerdings die einzige Chance der Gastgeber in Durchgang eins – verfehlte Linus Büttner den möglichen Ausgleich, als er aussichtsreich den Ball aus halbrechts am langen Pfosten vorbei schlenzte. In der 19. Minute erlief sich Fabio Kinast einen zu kurzen Rückpass des Aufsteigers, umspielte auch noch Keeper Ferhatovic, doch der Winkel war dann zu spitz, Glück für den SC/DJK. Eine Minute später war es Elias Esslinger, der eine Hundertprozentige von links vorbereitete, dieses Mal verhinderte die vielbeinige Abwehr von Robert Höschele den Einschlag. In der 22. Minute köpfte Jannik Schwörer einen Eckball auf den Rücken des eigenen Mitspielers, Ferhatovic hätte keine Abwehrmöglichkeit gehabt. Der Tabellenführer beherrschte Ball und Gegner, und fast im Dreiminutentakt hatte Rastatt gefährlichste Situationen zu überstehen. Als Marco Petereit in der 28. Minute zur Grundlinie durchkam und auf Jannik Schwörer passte, schob dieser das Leder freistehend vorbei. Es hätte das 0:2 sein müssen, doch Schwörer hatte Probleme mit der Leiste und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Das 0:2 besorgte danach Lukas Nitzsche mit einem herrlichen Flugkopfball nach einem Eckball. Der eingewechselte Jonas Krämer verpasste anschließend das 0:3, dieses Mal hielt Adis Ferhatovic. Mit dem 0:2 ging es auch in die Pause.