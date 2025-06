Hofstetten gewinnt und hält Klasse – Reisach siegt im Hinspiel

Im Hinspiel der Kreisklassen-Relegation in der Region Zugspitze behielt die SG Reisach knapp mit 2:1 die Oberhand gegen die SF Fischbachau. Paul Bartsch brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung, ehe Korbinian Zehetmeier in der 37. Minute den Ausgleich erzielte. Lukas Schubert sorgte in der 53. Minute für die entscheidende Führung der SG Reisach.

Mit diesem knappen Heimsieg verschafft sich Reisach eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Doch auch Fischbachau hat trotz der Niederlage noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

SG Reisach – SF Fischbachau 2:1

SG Reisach: Michael Mangold, Peter Haberl (78. Christian Alramseder), Martin Schaffer (64. Elias Kubiczek), Tobias Bebber, Paul Bartsch (82. Florian Kappelsberger), Lukas Schubert, Sebastian Keilwerth (64. Markus Haberl), Tim Krautheim, Thomas März, Korbinian Melf, Marinus Kröll (85. Korbinian Haberl)

SF Fischbachau: Quirin Leitner, Georg Auracher, Lukas Wagner (67. Florian Schoner), Severin Kaffl (74. Andreas Drainer), Martin Grünwald, Korbinian Zehetmeier, Andreas Funk, Marinus Trickl, Heinrich Isenmann, Anton Bucher, Julian Simbeck

Schiedsrichter: Constantin Tabler - Zuschauer: 425

Tore: 1:0 Paul Bartsch (13.), 1:1 Korbinian Zehetmeier (37.), 2:1 Lukas Schubert (53.)