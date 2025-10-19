Hofstetten gewinnt Spitzenspiel

Das Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga entschied der Sportclub Hofstetten gegen den SC Durbachtal mit 3:0 für sich.

Fast 400 Zuschauer sahen im Hofstetter Waldsee-Stadion einen furios startenden Tabellenführer, der schon in Minute eins durch Luca Kehl auf 1:0 hätte stellen können. Doch auch der SCD war sofort im Spiel und hatte bei einem Dreifach-Eckball in der 6. Minute Pech, dass Spielertrainer Dennis Kopf am Außenpfosten scheiterte. Der Plan der Gäste mit einer eigenen Führung im Waldsee-Stadion das Spiel kontrollieren zu können, wurde in der 10. Minute durchkreuzt, als Marc Hengstler seinen Kapitän Jonas Kinast mit einem tollen Steckpass bediente und dieser mit einem genialen Heber Gäste-Schlussmann Herr bezwang. Die frühe Führung spielte der Kinast-Elf in die Karten, sehr zur Freude der vielen SC-Fans, die nun einen großartigen Kombinationsfußball ihrer Mannschaft sahen. Mittelfeld-Regisseur Fabio Kinast gelang es dabei immer wieder, seine Stürmer in Szene zu setzen. So in der 20. Minute als er nach Balleroberung Nils Kaspar bediente und dieser sofort nach innen flankte. Am möglichen 2:0 fehlte nicht viel, Marc Hengstler schlosss zwar sehenswert ab, aber etwas zu hoch angesetzt. In der 24. Minute passte Jonas Krämer mit einem tollen Diagonalball auf der Marco Petereit, der im Strafraum einen Verteidiger aussteigen ließ, aber seinen Abschluss ebenso knapp über das Tor setzte. Durbachtal versteckte sich nicht, wurde aber immer wieder im Spielaufbau gestört. Der Sportclub gewann fast alle Zweikämpfe, was fehlte, war das erlösende 2:0. In der 38. Minute war es dann aber so weit. Jonas Krämer verlängerte einen Abstoß per Kopf auf Marc Hengstler und dieser setzte Marco Petereit in Szene, der allein auf Daniele Herr laufend diesen mit einem Flachschuss bezwang. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.