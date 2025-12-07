Hofstetten geht ungeschlagen in die Winterpause

Der aufopferungsvoll kämpfende Aufsteiger hatte in Durchgang eins nicht eine einzige Tormöglichkeit und jede Menge Glück, nur ein einziges Gegentor zu kassieren. Schon nach fünf Minuten hätte es 1:0 stehen können, Luca Fehrenbacher tauchte allein vor Jona Bader im Kasten der Verbandsligareserve auf. In der 15. Minute war es dann Moritz Matt und fünf Minuten später Jonas Krämer, die an Bader scheiterten. Machtlos war der Lahrer Keeper in der 24. Minute, als Marco Petereit nach Vorarbeit von Andreas Huber und dem Absatzkick von Luca Fehrenbacher mit einem fulminanten Linksschuss traf. Nur fünf Minuten später bediente Moritz Matt nach einem tollem Konter Jonas Kinast im Fünfmeterraum, der auf dem nassen Rasen den Ball nicht mehr kontrollieren konnte und in Rücklage das Tor verpasste. Mit 70 Prozent Ballbesitz und 10:0 Torschüssen ging es für den Sportclub in die Pause.

Gleich nach Wiederbeginn versuchte der Aufsteiger das Kombinationsspiel der Gastgeber zu stören, kämpfte verbissen und erzwang sich einen Freistoß in der 48. Minute. Halb Flanke, halb Schuss segelte das Leder aus 30 Metern Entfernung ins lange Eck, Daniel Elenschläger konnte es selbst nicht fassen, aber es stand 1:1. Die Antwort des Tabellenführers ließ nicht lange auf sich warten, Angriff auf Angriff rollte nun auf das Tor von Jona Bader. In dieser Phase hatte die Verbandsligareserve Glück, denn alles, was aufs Tor kam, wurde entweder geblockt, indem ein Bein eines Verteidigers den Einschlag verhinderte oder das Leder knapp vorbeiflog. Bader stand nun unter Dauerbeschuss und reagierte sensationell bei einem abgefälschten Fehrenbacher-Schuss in der 55. Minute. Andreas Huber und Jonas Krämer scheiterten ebenso, wie Marco Petereit. In der 68. Minute wurden die Bemühungen des „Esszeh“ belohnt, Jonas Krämer flog in eine Flanke von Marco Petereit, Bader war gegen den Flugkopfball machtlos, 2:1. Die Elf von Timo Kinast wollte nichts dem Zufall überlassen und machte weiter Druck. Als Marco Petereit in der 84. Minute einen langen Ball über links erlief und in die Mitte passte, war Lukas Hauer zur Stelle und machte den Deckel drauf. Den Schlusspunkt im Hofstetter Powerplay markierte dann Maik Wichmann nach einem Eckball, als er das Leder aus kurzer Entfernung reaktionsschnell ins Tor schoss. Es war ein gelungener Abschluss zum Jahresende, wobei der SC Lahr 2 wahrlich kein schlechter Gegner war.