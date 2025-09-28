Hofstetten bleibt auswärts ohne Punktverlust - 4:2 Erfolg in Kehl

Der Sportclub Hofstetten bleibt nach dem 4:2-Sieg beim Kehler FV weiterhin an der Spitze der Fußball-Landesliga.

Gut 150 Zuschauer, davon die Hälfte aus Hofstetten, sahen im Kehler Rheinstadion eine katastrophale erste Halbzeit des Tabellenführers. Ein unproduktives Ballgeschiebe vor dem eigenen Sechszehner, riskante Pässe zu den eigenen Mitspielern, kein langer öffnender Ball in die Spitze – das musste einfach schiefgehen. Die Elf von Karsten Kalt war hoch motiviert, lief die Hofstetter Abwehrreihe hoch an und zwang den Sportclub zu Fehlern. Fast jeder zweite Ball landete in den Reihen des KFV, der SC Hofstetten fand überhaupt nicht statt. Folgerichtig fiel das 1:0 in der 32. Minute. Als das Leder wieder einmal vertändelt wurde, fasste sich Lukas Raabe ein Herz und schloss aus 20 Metern ab. Unhaltbar schlug das Leder im linken unteren Eck ein. Nur eine Minute später, als der Sportclub im Spielaufbau den Ball an der Mittelline wieder einmal verlor und das Leder vor das Tor der Gäste gespielt wurde, setzte sich Petrit Muslija gekonnt durch und bezwang Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten eins gegen eins – 2:0. Hofstettens risikoreiches Spiel wäre in der 40. Minute fast mit dem 3:0 bestraft worden. Muslija scheiterte aus fünf Metern, weil ein Hofstetter Fuß noch dazwischen war. Der Elf von Timo Kinast und Marco Petereit schienen die Felle davon zu schwimmen, kein einziger gelungener Angriff, sieht man mal von einem langen Einwurf auf Luca Fehrenbacher in der 5. Minute ab, der das Leder hinter der Kehler Abwehrreihe zu ungenau auf Marco Petereit gespielt hatte. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.