Hofstetten beendet die Vorrunde ungeschlagen

Das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Oberwolfach und dem ungeschlagenen Tabellenführer SC Hofstetten endete vor 600 Zuschauern torlos 0:0.

Es war für beide Teams ein kniffliges Spiel auf einem gefrorenen Kunstrasen, der zwar schöne Ballstafetten zuließ, doch diese von den Akteuren auf dem zum Teil sehr glatten Untergrund oft nicht zu Ende gespielt werden konnten. So rutschten die Spieler regelmäßig aus und hatten mehr mit dem Gleichgewicht zu kämpfen als mit dem runden Leder. Schade – das Spitzenspiel von zwei so technisch brillanten Mannschaften hätte mehr verdient. Wäre ein Tor gefallen, hätte nicht das bessere Team gewonnen, sondern das Glücklichere. Die Gastgeber erspielten sich in Durchgang eins mehr Spielanteile und hatten durch Marc Heizmann auch die Riesenmöglichkeit in Führung zu gehen, doch Lucas Kehl auf Hofstetter Seite verhinderte in der 35. Minute per Kopfball die Oberwolfacher Führung. Die allererste Möglichkeit aber hatte der Herbstmeister durch Spielertrainer Marco Petereit. Kurz darauf wurde Daniel Lupfer im Hofstetter Tor geprüft. Das Team von Jürgen Ehrhardt und Dirk Flaig blieb durch Standards gefährlich, vor allem bei Eckbällen musste der Sportclub hellwach sein. Das gewohnte Pressing der Elf von Timo Kinast war auf dem glitschigen Untergrund nicht möglich, und auch das genaue Passspiel, das Hofstetten auszeichnet, erreichte oft nicht den Mitspieler. Torlos ging es bei minus fünf Grad in die Pause.