Hofstetten baut Tabellenführung aus

Mit einem standesgemäßen 6:1-Heimerfolg über den Rastatter SC / DJK e.V. wurde der Sportclub Hofstetten in der Fußball-Landesliga seiner Favoritenrolle gerecht und konnte seine Tabellenführung sogar noch weiter ausbauen, da Verfolger SC Durbachtal nicht über ein 0:0 gegen den SV Stadelhofen hinauskam.

Das Team von Dominic Trieloff und Christian Unic konnte sich bei Keeper Adis Ferhatovic bedanken, dass es im Hofstetter Waldsee-Stadion vor knapp 300 begeisterten Fans nicht zweistellig wurde. Mehrfach rettete der 45-jährige eins gegen eins und avancierte zum besten Mann seiner Mannschaft. Die Hofstetter Übungsleiter Timo Kinast und Marco Petereit nahmen die Aufgabe gegen das Liga-Schlusslicht sehr ernst, weswegen der Tabellenführer von Beginn an auf das Tempo drückte. Nach einigen Halbchancen war es aber der Gast, der das erste Tor erzielte. Einen gelungenen Angriff über rechts schloss der völlig freistehende DJK-Kapitän Vedran Malecki zum 0:1 ab. Und Rastatt spielte munter weiter mit, ungeachtet der Hofstetter Qualitäten, die mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher wurden. Nur eine Minute nach der Gästeführung verdarb der Linienrichter die Freude von Marco Petereit, der zum 1:1 getroffen hätte. Bei einem Hofstetter Konter in der 22. Minute wurde Luca Fehrenbacher von Ferhatovic im Strafraum zu Fall gebracht. Dafür gab es vom Unparteiischen gelb und Elfmeter, den Jannik Schwörer im unteren linken Eck verwandelte. Wieder nur eine Minte später verpasste Luca Fehrenbacher das 2:1 nach-einer herrlichen Kombination über Fabio und Jonas Kinast. Dasselbe in der 33. Minute als Fehrenbacher steil geschickt wurde und am Gästekeeper scheiterte. Chancen im Minutentakt waren die Folge. Als dann aber Marc Hengstler in der 36. Minute von Jannik Schwörer bedient wurde, tanzte dieser zwei Rastatter aus und hämmerte das Leder aus spitzem Winkel unter den Querbalken, Adis Ferhatovic war machtlos und es stand 2:1. Wiederum nur eine Minute später stellte Fabio Kinast auf 3:1, Glück für Rastatt, dass wieder die Fahne oben war. Den Halbzeitstand zum 3:1 markierte dann Spielertrainer Marco Petereit mit dem Halbzeitpfiff nach Zuspiel von Jannik Schwörer.