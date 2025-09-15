Hofstetten baut Serie aus - 5. Sieg im 5. Spiel

Mit 0:1 verlor der heimische FV Schutterwald am Sonntag gegen den SC Hofstetten. So hatten beide Serien noch Bestand. Die Zuschauer im Waldstadion sahen aber eine engere Partie als im Vorfeld zu erwartet und das goldene Tor durch Jonas Krämer in der 69. Minuten.

Der FSC hatte nach 2 Spielminuten die erste Chance der Partie, als ein Schuss von Redouan Al Hamroui aus 18 Metern vom gut reagieren, Benjamin Wolber im SCH-Tor über die Latte gelenkt wurde. Auf der Gegenseite kam Jannik Schwörer für die Gäste zum Abschluss, wobei Schutterwalds Keeper Alexander Grimm auf der Höhe war und den Ball um den Pfosten lenkte. Ansonsten sahen die wenigen Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit viel Stückwerk auf beiden Seiten. So wurde auch die Seiten mit einem leistungsrechten 0:0 gewechselt.

Nach der Pause wurden die Gäste spielbestimmend, ohne sich jedoch große Torchancen zu erspielen. Bei einem schönen Angriff über die rechte Seite verpasste Andreas Huber die Hereingabe nur knapp. Entsprechend der aktuellen Form gelang den Gästen in der 69. Minute aber noch das goldene Tor. Nach einem unnötigen Ballverlust in Schutterwalds Defensive landete der Ball beim erst kurz zuvor eingewechselten Jonas Krämer, der sich im Strafraum drehen konnte und den Ball überlegt ins linke Eck platzierte. Es war der erste Einsatz des länger verletzten SCH-Stürmers. Das Schlusslicht gab sich zwar noch nicht geschlagen, hatte aber offensiv zu wenig dagegenzusetzen. Stattdessen verpasst Hofstettens Lukas Nitzsche in der 83. Minute das 0:2, als er sich zunächst stark durchsetzen konnte, aber mit seinem Abschluss am großartig reagierenden Grimm scheiterte. Kurz vor Spielende hatte Schutterwalds Jean-Gabriel Dussot noch die Chance auszugleichen. Sein Freistoß strich aber knapp am Pfosten vorbei, bevor Schiedsrichter Jakob Stier die Partie beendete.