Hofstetten baut Serie aus

Der Sportclub Hofstetten ließ in der Fußball-Landesliga auch gegen den SV Sinzheim nichts anbrennen und siegte mit 5:1 Toren.

250 Zuschauer sahen im Waldsee-Stadion einen stark beginnenden Tabellenführer. Hoch anlaufend wurde das Team von SVS-Spielertrainer Marco Lupp schon im Aufbau gestört. Bereits in der 2. Minute brannte es im Gästestrafraum, Lukas Nitzsche wäre fast mit dem Absatz erfolgreich gewesen. Sechs Minuten später eine Freistoßvariante des Sportclub: Luca Kehl bediente Moritz Matt, und der flankte nach innen, wo Jannik Schwörer angeflogen kam und per Flugkopfball das 1:0 erzielte. Zwei Minuten später erkannte Luca Kehl die Schwachstelle beim Sinzheimer Spielaufbau, spitzelte das Leder an Laurin Wild vorbei und schob zum 2:0 ein. Ein Auftakt nach Maß, und das ohne Fabio Kinast, Marco Petereit, Lukas Hauer und Marc Hengstler in der Startelf. Nach der sicheren Führung schaltete die Elf von Timo Kinast einen Gang zurück, hatte dann Glück, dass Samuel Keck von einem Fehlpass der Hofstetter Defensive profitierte und aus 40 Metern nur das Tornetz traf. Die Gäste fanden nun besser ins Spiel, dennoch hatte Luca Kehl das 3:0 auf dem Fuß. Sein Versuch den Ball in den Winkel zu heben, scheiterte knapp. Auch Luca Fehrenbacher hätte erhöhen können, doch im Duell eins gegen eins rettete SVS-Keeper Wild mit der Fußspitze. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.