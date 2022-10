Hofstetten auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

SF Hofstetten behaupten sich auch gegen Schlusslicht Reichertshofen und feiern den fünften Sieg in Folge.

Fünfter Streich in Folge: Die Sportfreunde aus Hofstetten haben einen Lauf und am Sonntag auch den Tabellenletzten FB Reichertshofen mit 4:3 (2:1) bezwungen. Nach zuletzt fünf aufeinanderfolgenden Siegen befindet sich die Mannschaft von Trainer Markus Rüger mittlerweile auf dem fünften Tabellenplatz und hat den Kontakt zur Tabellenspitze hergestellt.



Es war das erwartet schwere Spiel, in dem sich die Gäste aus Reichertshofen weit zurückzogen. Die erste nennenswerte Chance für die Heimelf hatte Mario Santoro, der den Ball aus spitzem Winkel an das Lattenkreuz hämmerte. In der 28. Minute war Santoro auf der Außenbahn durch und legte quer auf Patrick Willemsen. Allerdings wurde der SFH-Torjäger im Sechzehner zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Nicolae Maracine gewohnt sicher zum 1:0 für die Sportfreunde. Die Gäste kamen jedoch schnell zurück – Benedikt Gaida erzielte nach einem Konter den 1:1-Ausgleich (36.). Nicht einmal eine Zeigerumdrehung später gingen die Hofstettener erneut in Führung. Santoro bediente Maracine, der den Ball trocken im rechten Winkel platzierte.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Sportfreunde weiter druckvoll und wurden in der 59. Minute direkt belohnt. Timo Kroczek passte in den Lauf von Willemsen, dieser behauptete den Ball und legte ab auf Santoro. Dessen Schuss aus rund 20 Metern wurde unhaltbar abgefälscht und flog über den Keeper hinweg zum 3:1 ins Tor. Und nur drei Minuten später erhöhten die Gastgeber auf 4:1. Einen hohen Ball köpfte Anton Seitz auf den freistehenden Willemsen, der aus rund zehn Metern zur vermeintlichen Vorentscheidung traf.



Vermeintlich deshalb, weil die Gäste in der 69. Minute durch einen Handelfmeter, verwandelt von Daniel Schrödl, zurück ins Spiel kamen (4:2). Und die Reichertshofener ließen nicht locker. Nur zwei Minuten später tauchte Gaida vor SFH-Schlussmann Patrick Eberlein auf und verkürzte auf 3:4. In den letzten 20 Minuten behielten die Sportfreunde allerdings die Oberhand und ließen keine gefährlichen Situationen mehr zu.