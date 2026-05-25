Hofstetten auch in Sinzheim erfolgreich

Der Sportclub Hofstetten ließ auch in seinem letzten Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga nichts anbrennen und bezwang den SV Sinzheim am Pfingstsonntag mit 2:1 Toren.
300 Zuschauer, davon weit mehr als die Hälfte aus Hofstetten, sahen im Fremersbergstadion zwei grundverschiedene Halbzeiten. Hatte der SVS in Durchgang eins noch ein Chancenplus, so diktierte die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit den zweiten Spielabschnitt. Der Gastgeber um SVS-Spielertrainer Marco Lupp zeigte keinerlei Respekt vor dem frischgebackenen Meister und ging sofort in die Offensive. Schon in der fünften Minute musste sich Benjamin Wolber im Hofstetter Tor nach einem Schuss von Leon Höll strecken. Auch die zweite Möglichkeit gehörte den Gastgebern. Nach Flanke von links zeigte sich Lukas Merkel-Wunsch am kurzen Pfosten und köpfte in der achten Minute zur vielumjubelten Führung ein. Hofstetten zeigte sich kaum beeindruckt, kombinierte sich geschickt durch das Mittelfeld, nur der entscheidende Pass in die Spitze wollte noch nicht gelingen. Auf der anderen Seite kam Sinzheims Torjäger Merkel-Wunsch in optimale Schussposition, doch er wollte es zu genau machen und verzog in der 29. Minute. Es hätte das 2:0 sein können. Der Sportclub kam erstmals gefährlich in der 38. Minute vor den Kasten von SVS-Keeper Laurin Wild, als Marco Petereit plötzlich durch war. Wild parierte glänzend. In der 40. Minute verpassten dann Marc Hengstler und Luca Fehrenbacher den Ausgleich. Mit der verdienten SVS-Pausenführung wurden dann die Seiten gewechselt.
Nach Wiederanpfiff wurde es ein Spiel auf ein Tor, auf das von Laurin Wild. Schon mit dem ersten SC-Angriff hatte SC-Kapitän Jonas Kinast Pech, seine Flanke tuschierte den Außenpfosten, Glück für Sinzheim. Die Gastgeber kamen jetzt kaum noch aus ihrer Hälfte, und schon in Minute 53. markierte Jannik Schwörer den Ausgleich, der von Marc Hengstler schön freigespielt worden war. Vom SVS war nun nichts mehr zu sehen. Der Meister erhöhte sogar noch die Schlagzahl. So verfehlte Fabio Kinast in der 65. Minute nach einem Eckball am langen Pfosten die Hofstetter Führung. Zwei Minuten später wurde Andreas Huber steil geschickt – Außennetz. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der Gastgeber. Huber war es dann in der 88. Minute, der aussichtsreich knapp verzog. Der Sportclub wollte unbedingt den Sieg und hatte dann auch die Riesenmöglichkeit in der Nachspielzeit, die Andreas Huber nach einem Eckball aus kurzer Distanz nutzte, 1:2. So wie das Spiel begann, nämlich mit Sprechchören „Lan-des-liga-meis-ter“ der riesigen Fangemeinde aus Hofstetten bei der Mannschaftsaufstellung, so endete auch die Begegnung mit den Siegesgesängen der Gäste. Eine schöne und angenehme Überraschung hatten aber auch die Gastgeber parat, denn es gab 250 Liter Freibier für alle.
SV Sinzheim: Wild, Deißler (59. Schäfer), Tuncay, Lumpp, Merkel-Wunsch, Siegwart (80. Heck), Engelmann (76. Kunz), Höll, Hirschmann, Jusufi, Walz
SC Hofstetten: Wolber, Schwörer, Nitzsche (46. Matt), Esslinger (75. Ruf), Kaspar (61. Brosamer), Wichmann, Hengstler (69. Huber), Fehrenbacher (46. Kinast F.), Kehl, Petereit, Kinast J.
Tore: 1:0 Merkel-Wunsch (8.), 1:1 Schwörer (53.), 1:2 Huber (90+1)
Zuschauer: 300
Schiedsrichter: Pavel Popov