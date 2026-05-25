Hofstetten auch in Sinzheim erfolgreich

Der Sportclub Hofstetten ließ auch in seinem letzten Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga nichts anbrennen und bezwang den SV Sinzheim am Pfingstsonntag mit 2:1 Toren.

300 Zuschauer, davon weit mehr als die Hälfte aus Hofstetten, sahen im Fremersbergstadion zwei grundverschiedene Halbzeiten. Hatte der SVS in Durchgang eins noch ein Chancenplus, so diktierte die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit den zweiten Spielabschnitt. Der Gastgeber um SVS-Spielertrainer Marco Lupp zeigte keinerlei Respekt vor dem frischgebackenen Meister und ging sofort in die Offensive. Schon in der fünften Minute musste sich Benjamin Wolber im Hofstetter Tor nach einem Schuss von Leon Höll strecken. Auch die zweite Möglichkeit gehörte den Gastgebern. Nach Flanke von links zeigte sich Lukas Merkel-Wunsch am kurzen Pfosten und köpfte in der achten Minute zur vielumjubelten Führung ein. Hofstetten zeigte sich kaum beeindruckt, kombinierte sich geschickt durch das Mittelfeld, nur der entscheidende Pass in die Spitze wollte noch nicht gelingen. Auf der anderen Seite kam Sinzheims Torjäger Merkel-Wunsch in optimale Schussposition, doch er wollte es zu genau machen und verzog in der 29. Minute. Es hätte das 2:0 sein können. Der Sportclub kam erstmals gefährlich in der 38. Minute vor den Kasten von SVS-Keeper Laurin Wild, als Marco Petereit plötzlich durch war. Wild parierte glänzend. In der 40. Minute verpassten dann Marc Hengstler und Luca Fehrenbacher den Ausgleich. Mit der verdienten SVS-Pausenführung wurden dann die Seiten gewechselt.