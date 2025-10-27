Hofstetten auch in der Mörscher Sandgrube erfolgreich

Der Sportclub Hofstetten bleibt in der Fußball-Landesliga weiterhin ungeschlagen und Gastgeber 1. SV Mörsch ohne einen einzigen Punkt im eigenen Stadion. Äußerst souverän gewann der Spitzenreiter vor 200 Zuschauern mit 2:0 in der Mörscher Sandgrube.

Mit dem Anpfiff weg übernahm die Elf von SC-Trainer Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit die Kontrolle, ließ den Ball gekonnt zirkulieren und Mörsch erst gar nicht ins Spiel kommen. Schon nach drei Minuten die erste brenzlige Szene für das Team von Lars Keller, Marc Petereit ging über links durch und flanke scharf nach innen. Mit Glück rettete die SVM-Defensive vor Nils Kaspar. In der 15. Minute war es wieder Marc Petereit, der mit einem langen Ball über links bedient wurde. Dieses Mal schlenzte er das Leder direkt auf den Kasten von Mörsch, wobei der Ball lang und länger wurde und im Tordreieck unerreichbar für Tobias Quentel landete, 0:1. Und der Sportclub marschierte weiter. Die Gastgeber fanden kaum Zeit zum Luft holen, ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor von Quentel. Als Jonas Krämer in der 27. Minute mit einem Freistoß an Quentel scheiterte, nutzte Marco Petereit den Abpraller zum 0:2. Der Sportclub mit gefühltem Ballbesitz von 70 Prozent drängte auf das 0:3. Nach einem schön heraus gespielten Konter wäre dies in der 36. Minute auch gelungen, doch Quentel rettete per Fußabwehr gegen Hofstettens Spielmacher Fabio Kinast. Mit dem 0:2 wurden auch die Seiten gewechselt.