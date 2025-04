Hofrichter & Massari: Eichstätt bindet zwei weitere Akteure

Der 24-jährige Daniel Hofrichter wechselte vor der Saison vom Nordost-Landesligisten TSV Weißenburg nach Eichstätt und absolvierte bislang 19 Meisterschaftsspiele in der Bayernliga Nord. Dort gelangen ihm bereits vier Tore, ehe er sich eine Kreuzbandverletzung zuzog. Nach erfolgreicher Operation arbeitet der angehende Polizeibeamte an seinem Comeback und hofft natürlich, baldmöglichst wieder spielen zu können.

Paul Massari war uneingeschränkte Stammkraft beim Landesligisten SC 04 Schwabach. In der Winterpause kam sein Wechsel zustande, da sich der 21-jährige beruflich umorientierte und seitdem in Ingolstadt wohnhaft ist. Der technisch versierte Paul Massari kam bislang in fünf Partien in der Bayernliga Nord zum Einsatz. Geht es nach Tobias Grimm, wird er seinen Weg beim VfB Eichstätt erfolgreich gestalten: "Mit Paul werden wir noch viel Freude haben."



In der Bayernliga Nord läuft es indes auf ein Herzschlagfinale hinaus. Die drei Teams - der VfB Eichstätt, SC Eltersdorf und der FC Ingolstadt II - an der Tabellenspitze sind nur durch drei Zähler getrennt. Die Eichstätter haben als Spitzenreiter die Trümpfe in der Hand.



Restprogramm VfB Eichstätt



30. Spieltag: (A) ATSV Erlangen (4.)

31. Spieltag: (H) TSV Neudrossenfeld (9.)

32. Spieltag: (A) SpVgg Bayern Hof (14.)

33. Spieltag: (H) ASV Cham (7.)

34. Spieltag: (A) TSV Abtswind (10.)