Hofmann und Zimmermann verlängern in Lörzweiler

"Wir haben nicht lange verhandelt", meinten Hofmann und Zimmermann. "Wir glauben, dass es das richtige Zeichen an die Jungs ist, dass wir an sie glauben und mit Vorfreude auf die nächste Saison zusagen, unabhängig von der Liga."

Die Planungen für die neue Saison sind auch schon in vollem Gange. Man will den Kader vor allem in der Breite verstärken. Aber das ist noch Zukunftsmusik.