Hofmann trifft doppelt – SV Kleestadt II gewinnt 2:0 gegen TV Semd Verlinkte Inhalte Kreisliga C Dieburg TV Semd SV Kleestadt II

Unsere 1B konnte sich am Mittwochabend im Heimspiel gegen den TV Semd mit einem 2:0-Erfolg durchsetzen. Trotz keiner überragenden Leistung blieb die Mannschaft konzentriert und holte sich am Ende verdient die drei Punkte in der Kreisliga C Dieburg. Erste Halbzeit: Frühe Führung und Glück im richtigen Moment

Der Start verlief optimal: Bereits in der 5. Minute brachte uns Alexander Hofmann nach einer Ecke von Tomas Beckenhaub mit 1:0 in Führung. Doch im Anschluss taten wir uns schwer, das Spiel zu kontrollieren. Viele Ungenauigkeiten und fehlender Spielfluss machten es uns schwer, gefährlich zu werden. In der 17. Minute hatten wir Glück, dass der TV Semd das leere Tor nicht traf – der Ausgleich lag in der Luft, blieb aber aus. Zweite Halbzeit: Spiel zäh, aber mit spätem Schlusspunkt