Hofmann-Dreierpack! Golbach feiert Heimsieg gegen Weilerswist

Der SSV Golbach hat im Abstiegskampf ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und den SSV Weilerswist mit 4:2 (3:1) bezwungen. Während sich die Gastgeber wichtige Luft im Tabellenkeller verschaffen, endet für die Gäste eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage.

Die Gäste von Trainer Frederik Ziburske mussten auf mehrere Stammkräfte verzichten, konnten jedoch wieder auf Stammkeeper Daniel Arndt zurückgreifen. Dennoch fand Weilerswist auf schwierigem Geläuf nur schwer in die Partie.

In der 17. Minute eröffnete Max Hofmann den Torreigen, als er einen langen Ball über den herauseilenden Keeper hinweg zur Führung ins Tor lupfte. Nur zwei Minuten später erhöhte Jean-Claude Kamano auf 2:0 (19.).

Golbach blieb weiter am Drücker – und erneut war es Hofmann: Nach Vorarbeit von Kamano stellte er in der 25. Minute auf 3:0. Für die wenigen mitgereisten Weilerswister Fans drohte zu diesem Zeitpunkt ein Debakel.

Weilerswist meldet sich kurz vor der Pause zurück

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Weilerswist besser ins Spiel. In der 44. Minute gelang der Anschlusstreffer: Nach einem langen Ball von Kai Karamouzas verlängerte Bastian Schmitz per Kopf auf Mike Nandzik, der zum 3:1 vollendete.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Hofmann macht den Deckel drauf – Pessara hält den Sieg fest

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte und emotionale Partie, in der Weilerswist zunächst besser wirkte. Doch erneut schlug Golbach eiskalt zu:

In der 50. Minute schnürte Hofmann seinen Dreierpack und stellte auf 4:1 – die Vorentscheidung und gleichzeitig die Krönung einer überragenden Leistung. Der Offensivmann war damit ohne Zweifel der „Man of the Match“.

Doch Weilerswist gab sich nicht auf: Firat Bagkan verkürzte in der 57. Minute auf 4:2 und brachte noch einmal Spannung ins Spiel.

Die große Chance zum Anschluss folgte in der 75. Minute per Elfmeter. Robin Maximilian Berk trat an – scheiterte jedoch am stark reagierenden Golbacher Schlussmann Stefan Pessara, der den Sieg festhielt.

Fazit

Golbach zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine gnadenlos effiziente Leistung und legte früh den Grundstein für den Sieg. Weilerswist bewies Moral, konnte den Rückstand aber nicht mehr entscheidend verkürzen.

Mit dem 4:2-Erfolg sammelt Golbach drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Weilerswist nach zuletzt starken Wochen wieder einen Dämpfer hinnehmen muss.

SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller (96. Kevin Klein), Marius Kremp, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden (96. Nils Ruthenbeck), Daniel Makarov (85. Peter Niklewitz), Sebastian Mertz, Luca Adaldo, Max Hofmann (95. Peter Mattes), Jean-Claude Kamano (79. Lukas Malsbenden) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Sven Stanienda, Bastian Schmitz, Maxim Zajcev (46. Stefan Silva-Santos), Dennis Besirovic, Firat Bagkan, Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Mike Nandzik, Luis Kampermann (50. Robin Maximilian Berk) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Max Hofmann (17.), 2:0 Jean-Claude Kamano (19.), 3:0 Max Hofmann (25.), 3:1 Mike Nandzik (44.), 4:1 Max Hofmann (50.), 4:2 Firat Bagkan (57.)