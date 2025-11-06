Hofkirchen vor Tagen der Wahrheit: »Spiele mit Relegationscharakter«

Die Absage gegen die Lerchenfeld-Kicker sorgte für Gesprächsstoff, denn während das Duell der Bezirksliga-Truppe am Sonntag abgesagt wurde, fand die Partie des A-Klassenteams, das gegen den DJK-FC Neustift mit 1:0 die Oberhand behalten konnte, statt. "Am Samstag waren unsere Plätze noch trocken und der Starkregen hat erst am Sonntag-Vormittag eingesetzt. Da die Zweite schon um 12 Uhr angefangen hat, hätten wir das für eine Absage vorgegebene Drei-Stunden-Zeitfenster nicht mehr einhalten können. Unter grenzwertigen Bedingungen haben wir diese Partie dann auf unserem B-Platz durchgezogen. Das Spiel der Bezirksliga-Mannschaft haben wir zwar relativ kurzfristig, aber noch rechtzeitig abgesagt. Eine Austragung hätte bei katastrophalen Platzverhältnissen keinen Sinn gemacht", berichtet Hofkirchens Abteilungsleiter Maximilian Penzenstadler. Das Match wird nun am kommenden Mittwoch (12. November, 19 Uhr) nachgeholt.





Dazwischen liegen die beiden Kellerduelle beim Schlusslicht SV Oberpolling und das abschließende Heimspiel gegen den derzeit zwei Punkte besser gestellten Mitaufsteiger SV Bischofsmais. "Das sind Spiele mit Relegationscharakter. Gerade in Oberpolling und gegen Bischofsmais sind wir zum Punkten verdammt. Das gilt aber auch für unsere beiden Gegner", weiß Penzenstadler. Personell sind die Fürst-Cracks seit Wochen arg gehandicapt. Defensivmann Cosmin-Giani Mihoc ging schon Ende August kurzfristig in seine rumänische Heimat zurück. Hinzu kommen die Langzeitausfälle Matijas Sego und Alexander Bender. Bei Abel Pirvan wurde mittlerweile ein Kreuzbandriss, der gleichbedeutend mit dem Saisonende ist, diagnostiziert. "Hinzu kommen an jedem Spieltag weitere Ausfälle. Das macht es für uns nicht einfacher. Mehr als zehn, zwölf Leute haben wir schon seit längerer Zeit nicht mehr im Training. Die Jungs, die da sind, hauen sich aber voll rein und geben alles", betont Penzenstadler.







Im Winter sind Kaderjustierungen geplant. "Sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite wird es voraussichtlich Bewegungen geben", verrät Penzenstadler, der das Team gerne verstärken möchte: "Das ist unser Ziel. Allerdings ist das im Winter bekanntlich noch schwieriger als in einer Sommer-Wechselperiode."