Thomas Hidringer hat beim SV Hofkirchen das Handtuch geworfen – Foto: Mike Sigl

Hofkirchen-Überraschung: Hidringer erklärt Rücktritt Der Erfolgscoach des Bezirksliga-Neuling hat aus den Negativtrend der letzten Partien seine Konsequenzen gezogen +++ Alexander Fürst neuer Chefanweiser Verlinkte Inhalte Bezirksliga Ost Hofkirchen Thomas Hidringer Alexander Fürst

Das ist eine völlig unerwartete Nachricht: Thomas Hidringer hat seinen Trainerposten beim SV Hofkirchen zur Verfügung gestellt. Unter dem 30-jährigen Eigengewächs schaffte der Dorfklub aus dem Landkreis Passau drei Aufstiege und kehrte vor drei Monaten nach 27-jähriger Abwesenheit in die Bezirksliga zurück. Nach einem vielversprechenden Start - zwei der ersten drei Partien konnten siegreich gestaltet werden - konnten aus den vergangenen fünf Partien allerdings nur ein Punkt geholt werden und der Neuling rutschte auf dem vorletzten Rang ab. Nachfolger des scheidenden Erfolgscoachs wird der bisherige Co-Spielertrainer Alexander Fürst.

"Mein Entschluss hat rein sportliche Gründe. In den letzten Wochen haben wir zwar fast immer gut mitgespielt, aber es fehlt in allen Bereichen ein paar Prozent. In der Bezirksliga kann man aber als Aufsteiger nur erfolgreich sein, wenn man ans Leistungslimit kommt. Das war zuletzt nicht mehr der Fall und deshalb bin ich der Meinung, dass die Jungs einen neuen Impuls und eine andere Ansprache brauchen", lässt Thomas Hidringer wissen. Der 30-Jährige hat sich seine Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht: "In den letzten Jahren ist bei uns viel entstanden. Die Zusammenarbeit mit den Spielern, den Verantwortlichen und vor allem mit Alex Fürst war stets hervorragend. Wir haben gemeinsam großartige Erfolge feiern dürfen, die mir immer in positiver Erinnerung bleiben werden. Irgendwann geht aber eder Trainerweg zu Ende Die Burschen sind mir brutal ans Herz gewachsen und ich wünsche ihnen nur das Beste - vordergründig natürlich den Klassenerhalt." Hidringer wird dem Klub aber - zumindest vorerst - erhalten bleiben und weiterhin als Aktiver zur Verfügung stehen: "Bis zum Winter wird das auf alle Fälle so sein. Dann schauen wir weiter."









Alexander Fürst soll den SV Hofkirchen wieder in die Erfolgsspur bringen – Foto: Mike Sigl







"Bei uns gab es überhaupt keine Trainerdiskussion und wir waren von Thomas Schritt überrascht. Leider konnten wir ihn nicht mehr umstimmen, wollen ihn aber weiter in einer anderen Funktion an den Verein binden. Er lebt den SV Hofkirchen und hat einen sehr großen Anteil am Höhenflug der letzten Jahre", sagt Hofkirchens Sportvorstand Maximilian Penzenstadler, für den die Beförderung von Alexander Fürst eine logische Konsequenz ist: "Alex war bereits die rechte Hand von Tom, ist in der Mannschaft und im Verein sehr angesehen. Daher sind wir überzeugt, dass er auch als Cheftrainer gute Arbeit leisten wird und wir mit ihm den anvisierten Ligaerhalt schaffen werden", glaubt Penzenstadler. Zum Einstand von Fürst kreuzt am Samstag (Anstoß: 17 Uhr) Landesliga-Absteiger SpVgg GW Deggendorf in Hofkirchen auf. "Gegen Deggendorf wollen wir die Trendwende schaffen und daheim gewinnen", lautet die klare Ansage von Max Penzenstadler.