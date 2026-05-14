Hofkirchen plant nach Bezirksliga-Abstieg größeren Umbruch

Der SV Hofkirchen steht seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger aus der Bezirksliga Ost fest – Foto: Bernardo Picture

"Wir haben im Frühjahr ein paar ganz ordentliche Leistungen aufs Feld gebracht, hatten aber auch ein paar Spiele dabei, die unterirdisch waren. Deshalb steigen wir zurecht ab", meint Gallmaier, der schon vor dem Beginn der Restrückrunde kein gutes Gefühl hatte: "Unsere Vorbereitung war sehr holprig. Da hat wenig gepasst und deshalb ist das Ganze für mich wenig überraschend gekommen." Einen frustrierten Eindruck macht der ehemalige Übungsleiter des 1. FC Bad Kötzting und des TSV Bogen allerdings keineswegs: "Hofkirchen ist innerhalb weniger Jahre dreimal aufgestiegen. Das ist viel zu schnell gegangen und bestimmte Dinge konnten deshalb nicht gesund wachsen. Wir haben beispielsweise kein optimales Teamgefüge. Daher haben wir - unabhängig vom Saisonausgang - schon länger beschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir bekommen viele junge Spieler, die frischen Wind reinbringen werden und auf die ich mich sehr freue."





Ein Extralob hat Gallmaier für die beiden Protagonisten der Fußball-Abteilung parat und für die nahe Zukunft ist er positiv gestimmt: "Maxi Penzenstadler und Michael Weber geben richtig Gas. Das sind zwei top Funktionäre, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Gemeinsam wollen wir etwas entwickeln und ich glaube, dass wir das auch hinbekommen können. Für unseren Neuaufbau ist die Kreisliga ohnehin vernünftiger, denn in der Bezirksliga wäre es wieder vom ersten Tag an gnadenlos gegen den Abstieg gegangen. In der Kreisliga können die jungen Spieler reifen und wir werden eine vernünftige Rolle spielen - da bin ich mir sicher." In Kürze wird der Verein einen detaillierten Einblick in seine Personalplanungen geben.