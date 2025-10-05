Hofkirchen jubelt dank Augenstein-Elfmeter, SVS II unterliegt Deandorf

Die zweite Mannschaft des SV Schalding-Heining musste sich auf heimischem Platz dem TSV Oberdiendorf knapp mit 1:2 geschlagen geben. In einem packenden Duell hatte die Elf von Spielertrainer Sebastian List am Ende das glücklichere Ende für sich und brachte den Auswärtserfolg über die Ziellinie. Im Duell zwischen dem SV Bischofsmais und der SpVgg Deggendorf trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. Für die Heimelf war es ein wichtiger Punkt, um den Anschluss an die Relegationsränge nicht zu verlieren. Für reichlich Emotionen sorgte das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hofkirchen und dem SV Hutthurm. In einer hart umkämpften Partie setzte sich Hofkirchen mit 1:0 durch. Die Begegnung war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen - am Ende standen zehn Gelbe Karten, zwei Gelb-Rote sowie eine Zeitstrafe auf dem Spielberichtsbogen.
Marco Eder (Trainer SV Bodenmais): "Deggendorf war über weite Strecken feldüberlegen und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Wir konnten uns aber immer wieder befreien und gefährlich umschalten - daraus entstand auch unsere Führung nach einem abgefälschten Schuss von Suchy. In der zweiten Halbzeit fiel dann der Ausgleich ebenfalls durch einen abgefälschten Schuss. Deggendorf hatte danach weiter viel vom Spiel, während wir über Konter gefährlich geblieben sind. Insgesamt eine gute kämpferische Leistung meiner Mannschaft - der Punktgewinn ist auf jeden Fall nicht unverdient.“
Lukas Käser (Teammanager SV Schalding II): "Oberdiendorf ist richtig gut gestartet und war von Beginn an voll da. Wir haben in der Anfangsphase in vielen Aktionen geschlafen, das hat Oberdiendorf eiskalt ausgenutzt. Die beiden Gegentore waren stark herausgespielt. Nach der Pause sind wir dann besser ins Spiel gekommen und konnten folglich den Anschlusstreffer erzielen. In der Folge haben wir auf den Ausgleich gedrückt, aber die Gäste haben sehr clever verteidigt und das Ergebnis mit viel Einsatz und Erfahrung über die Zeit gebracht. Insgesamt ein verdienter Erfolg für sie - wir haben die Partie schon in der ersten Halbzeit verloren.“
Thomas Hidringer (sportlicher Leiter SV Hofkirchen): "Es war ein schwieriges Spiel, in dem beide Mannschaften den Fokus klar auf die Defensive gelegt haben. Insgesamt war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg für uns, auch wenn es nur wenige Torchancen auf beiden Seiten gab. Hutthurm hat sich durch zwei Unsportlichkeiten selbst geschwächt. Am Ende sind es wichtige drei Punkte für unsere Jungs.“