Hofkirchen jubelt dank Augenstein-Elfmeter, SVS II unterliegt Deandorf

Die zweite Mannschaft des SV Schalding-Heining musste sich auf heimischem Platz dem TSV Oberdiendorf knapp mit 1:2 geschlagen geben. In einem packenden Duell hatte die Elf von Spielertrainer Sebastian List am Ende das glücklichere Ende für sich und brachte den Auswärtserfolg über die Ziellinie. Im Duell zwischen dem SV Bischofsmais und der SpVgg Deggendorf trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. Für die Heimelf war es ein wichtiger Punkt, um den Anschluss an die Relegationsränge nicht zu verlieren. Für reichlich Emotionen sorgte das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hofkirchen und dem SV Hutthurm. In einer hart umkämpften Partie setzte sich Hofkirchen mit 1:0 durch. Die Begegnung war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen - am Ende standen zehn Gelbe Karten, zwei Gelb-Rote sowie eine Zeitstrafe auf dem Spielberichtsbogen.