Hofkirchen installiert Molnar als Trainer des A-Klassenteams Der langjährige Nachwuchscoach des FC Alkofen übernimmt zur neuen Saison das B-Team des Bezirksligisten von Thomas Seidl · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Matthias Molnar (re.) mit Hofkirchens Manager Maximilian Penzenstadler – Foto: Verein

Bis zum Saisonende ist Thomas Hidringer, den es bekanntlich zum FC Handlab-Iggensbach zieht, noch für die II. und III. Mannschaft des SV Hofkirchen verantwortlich. Der Verein kann nun eine Nachfolgelösung präsentieren: Matthias Molnar, der sich in den vergangenen Jahren als Nachwuchstrainer des FC Alkofen einen guten Namen machte, wird sich um die A-Klassentruppe des abstiegsbedrohten Bezirksligisten kümmern.

Molnar führte die U17 und U19 des Traditionsklubs in die Bezirksoberliga und wurde im Sommer 2024 zum Chefanweiser der Herrenmannschaft befördert. Nach einer anhaltenden sportlichen Talfahrt wurde der 51-Jährige im Frühjahr 2025 von seinen Aufgaben entbunden und war seither ohne Engagement.







"Mit Matthias haben wir einen erfahrenen Trainer gefunden, der das mitbringt, was wir gesucht haben. Mit seiner Ruhe und Erfahrung kann er jeden Spieler besser machen und unsere jungen Spieler sehr gut fördern und im Herrenbereich heran führen. Er kennt das Umfeld, da er selber eine Hofkirchener Vergangenheit hat und mit seinen beiden Söhnen Michi und Flo ,die zum Kader der ersten Mannschaft gehören, hat er in den letzten Monaten bereits wieder mehr und mehr zum SVH gefunden. Mit der Verpflichtung wollen wir auch ein Zeichen setzen, das dem Verein die A-Klassentruppe und auch die Dritte sehr viel bedeuten. Jeder einzelne von den Jungs gibt alles für den Verein gibt. Nun wollen wir den Spielern etwas zurückgeben, den nächsten Schritt machen und mit der zweiten Mannschaft in Zukunft eine deutlich bessere Rolle spielen. Den dafür passenden Coach, der auch bei anderen Verein im hoch im Kurs stand, haben wir gefunden", gibt Hofkirchens Sportlicher Leiter Maximilian Penzenstadler zu Protokoll.







Matthias Molnar brennt darauf, nach einer doch etwas längeren Pause bald wieder loslegen zu dürfen: "Bei den Gesprächen mit Abteilungsleiter Max Penzenstadler hab ich sofort gemerkt, dass beim SV Hofkirchen sehr klar und vertrauensvoll gearbeitet wird. Die Philosophie des Vereins passt sehr gut zu meiner eigenen Vorstellung vom Fußball. Besonders die Herausforderung, junge Spieler konsequent entwickeln und fördern zu können, neben festen Größen innerhalb des Kaders, hat mich davon überzeugt, diese Rolle zu übernehmen. Es freut mich sehr, wieder beim SV Hofkirchen zu sein. Zusammen wollen wir das A-Klassenteam auf ein nächstes Level bringen, um konkurrenzfähiger zu sein."