Hofkirchen II will mit Verstärkungen aus dem Tabellenkeller

Die Saison 2024/2025 verlief für das B-Team des SV Hofkirchen alles andere als erfolgreich. Die erstmals in der A-Klasse an den Start gehende Truppe des damaligen Kreisligisten musste in der Osterhofener Staffel viel Lehrgeld zahlen, konnte lediglich zehn Punkte verbuchen und 18 Treffer erzielen. Summa summarum sprang somit nur der letzte Platz heraus. In der am Sonntag mit einem Gastspiel beim Kreisklassen-Absteiger FC Alkofen beginnenden Runde will es die "Zweite" des Neu-Bezirksligisten besser machen.