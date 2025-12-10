Hofkirchen holt sich Erfahrung und engagiert Gallmaier

Knapp drei Monate nach seinem Rückzug beim Landesligisten TSV Bogen nimmt Peter Gallmaier eine neue Aufgabe in Angriff. Der 58-Jährige, der seit 1994 nahezu ununterbrochen als Trainer tätig ist, greift beim SV Hofkirchen an und bildet dort mit Spielercoach Alexander Fürst in den verbleibenden elf Partien ein gleichberechtigtes Gespann, das zudem von Michael Weber unterstützt wird. Der Neuling muss in der Bezirksliga Ost als Tabellenvorletzter überwintern, liegt aber nur zwei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

Der Klub aus dem Landkreis Passau hat sportlich ein äußerst bewegtes Jahr hinter sich. Nach einen wahren Relegationsmarathon glückte den Schwarz-Blauen nicht nur der dritte Aufstieg innerhalb von vier Spielzeiten, sondern nach 27 Jahren auch die Rückkehr in die Bezirksliga. Dort musste der Neuling bereits in der Saisonanfangsphase den Rückzug von Erfolgscoach Thomas Hidringer verkraften. Unter der Regie von Alexander Fürst und Michael Weber hatte der Aufsteiger Woche für Woche etliche Ausfälle zu beklagen und muss auch deshalb auf einen Abstiegsplatz überwintern.







"Es ist noch lange nichts verloren, da hinten alles sehr eng beisammen ist", weiß Neu-Coach Gallmaier, der den Verein rasch seine Zusage gab: "Die Gespräche mit Abteilungsleiter Max Penzenstadler und meinen künftigen Trainerkollegen waren sehr angenehm. Absolut bodenständige Leute, die bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen haben." Ausschlaggebend für die Zusage des früheren Bayernliga-Coaches war natürlich auch der sportliche Reiz. "Die Bezirksliga Ost ist eine sehr attraktive Liga, in der namhafte niederbayerische Traditionsvereine wie Ruhmannsfelden, Deggendorf, Künzing, Waldkirchen und Hutthurm vertreten sind und in der es auch jede Menge Derbys gibt. Die Tabellensituation ist zwar kritisch, aber das ist eine große Herausforderung für mich. Ich muss zwar die Mannschaft erst kennenlernen, bin aber überzeugt, dass wir die Klasse halten können. Grundlage dafür wird eine intensive Vorbereitung sein", sagt Gallmaier, der vorerst nur bis zum Saisonende zugesagt hat. "Im April werden wir uns zusammensitzen und schauen, ob es für beide Seiten passt. Grundsätzlich kann ich mir ein längerfristiges Engagement durchaus vorstellen", betont der erfahrene Chefanweiser.





"Wir wollen nichts unversucht lassen und als sich die Möglichkeit ergeben hat, einen Mann wie Peter zu bekommen, haben wir zugeschlagen. Er ist schon ewig im Geschäft, hat viele Jahre höherklassig trainiert und hat in der Vergangenheit auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er junge Spieler fördern und Mannschaften weiterentwickeln kann. Genau diese Eigenschaften sind bei uns gefragt", sagt Hofkirchens Abteilungsleiter Maximilian Penzenstadler, der andeutete, dass es im Kader in der Winter-Wechselperiode zu Veränderungen kommen kann.