Hofkirchen: Gallmaier macht weiter und wird Umbruch moderieren

Peter Gallmaier wird über den Sommer hinaus die Richtung beim SV Hofkirchen vorgeben – Foto: Harry Rindler

Peter Gallmaier ist dafür bekannt, ein Mann der klaren Worte zu sein. Über die aktuelle Lage beim SV Hofkirchen redet der 58-Jährige, der seit der Winterpause auf der Kommandobrücke des Bezirksligisten steht, nicht um den heißen Brei herum: "Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir in den nächsten Spielen liefern. Sollten uns das nicht gelingen, werden wir direkt absteigen."

Hoffnungen machen dem erfahrenen Coach die letzten Auftritt seiner Truppe: "Gegen Grainet und in Deggendorf haben wir gute Leistungen gebracht. Trotz vieler Ausfälle haben wir beim Tabellenführer gut mitgehalten, hatten vier, fünf gute Chancen - darunter zwei hundertprozentige Möglichkeiten - die wir aber leider nicht nutzen konnten. Deggendorf hat aus drei gefährlichen Situationen zwei Tore gemacht - das sind halt dann die Unterschiede. In der Woche zuvor gegen Grainet hätten wir uns ebenfalls einen Punkt verdient gehabt. Es geht aber in die richtige Richtung, das waren gute Vorstellungen, auf die wir aufbauen können. Vor allem fußballerisch wird es immer besser."



Im Saisonendspurt geht es unter anderem noch gegen die direkten Mitkonkurrenten Niederalteich und Hutthurm. "Am Samstag kommt Obernzell zu uns. In diesem Spiel müssen wir punkten", fordert Gallmaier, der aber auch den Weg in die Kreisliga mitgehen würde: "Wir haben uns darauf verständigt, dass ich unabhängig vom Saisonausgang weitermache. Der Verein ist hervorragend geführt und ich fühle mich wohl. Allerdings war es ein klare Bedingung von mir, dass wir den Kader etwas umkrempeln. Ich möchte primär mit jungen und hungrigen Spieler arbeiten. Aktuell liegen uns bereits vier Zusagen vor, die wir jedoch erst im Mai öffentlich machen werden."



