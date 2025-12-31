Hofkirchen: Ein Talent kommt, drei Comebacker & drei Abgänge

"Wir werden nach der Winterpause breiter aufgestellt sein", frohlockt Maximilian Penzenstadler, Sportlicher Leiter des SV Hofkirchen. Im Aufgebot des abstiegsbedrohten Bezirksligisten ist es zu Veränderungen gekommen. Mit Arianit Berisha von der U19 des 1. FC Passau können die Schwarz-Blauen einen hoffnungsvollen Neuzugang begrüßen und können sich zudem über die Rückkehr von Kräften freuen, die dem SVH länger fehlten. Allerdings haben in der Winterwechselperiode auch drei Akteure den Verein verlassen.

"Arianit wollten wir schon vor der Saison holen, zumal sein Bruder Arian bereits bei uns spielt. Ein top ausgebildeter Fußballer, der defensiv variabel einsetzbar ist. Genau der Spielertyp, den wir gesucht haben. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an den 1. FC Passau, der sich bei der Wechselabwicklung sehr fair verhalten hat", sagt Penzenstadler. Zurück im Kader ist Cosmin-Giani Mihoc, der sich im Spätsommer aus persönlichen Gründen in seine rumänische Heimat verabschiedete, im Februar aber wieder nach Niederbayern zurückkehrt. "Mit seiner Qualität wird er unsere Abwehr stabilisieren", meint Penzenstadler. Nach längeren Verletzung- bzw. Krankheitspausen werden außerdem Matijas Sego und Alexander Bender mit Beginn der Frühjahrsvorbereitung angreifen. Den Konkurrenzkampf wird Florian Molnar bereichern, der außerhalb der Wechselzeit vom FC Alkofen zum Bezirksliga-Neuling kam und deshalb im Herbst nur in der "Dritten" eingesetzt werden durfte. "Personell haben wir jetzt wieder ganz andere Möglichkeiten", freut sich Penzenstadler.









Nicht mehr zur Verfügung stehen werden dem Team von Neu-Coach Peter Gallmaier und Spielertrainer Alexander Fürst allerdings Hamid Muradi (zum SV Beutelsbach), Maximilian Kasberger (ASCK Simbach) und Drilon Dedushi, der sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet hat. "Den Abgängen wünschen wir alles Gute", betont Penzenstadler, der nicht ausschließen wollte, dass sich im Kader noch etwas tun wird: "Ein Stürmer würde uns noch guttun. Sollte sich diesbezüglich noch etwas Sinnvolles ergeben, werden wir uns damit beschäftigen." Unabhängig von dieser Personalie ist der Funktionär aber positiv gestimmt: "Wir werden uns gut vorbereiten, unter anderem im Februar nach Kroatien ins Trainingslager fahren. Die Qualität, um in der Liga zu bleiben, steckt in unserer Mannschaft."