Hofkirchen-Drama in der Nachspielzeit - Bischofsmais knackt Schalding

Drama pur aus Sicht des SV Hofkirchen beim Rückrundenauftakt gegen den TSV Mauth! In einer weitestgehend chancenarmen Partie mit wenig Spielfluss nutzte der SVH eine Unaufmerksamkeit der Madl-Truppe in der 81. Spielminute eiskalt und ging durch einen sehenswerten Seitfallzieher von Andreas Lauerer mit 1:0 in Front. Bis in die Nachspielzeit hinein schien der Drops gelutscht, ehe die Gäste zur Aufholjagd ansetzten. Ein Doppelschlag durch Basti Hilz (92.) und Jan Leimpek (94.) schockte Hofkirchen spät und ließ die Rot-Weißen kurz vor Abpfiff in Jubel ausbrechen. Ebenfalls wenig erfreulich verlief der Nachmittag für die U23 vom SV Schalding-Heining. Das Team um Spielertrainer Manuel Mörtlbauer unterlag in Bischofsmais am Ende deutlich mit 3:0.
Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: „In der ersten Halbzeit kam nie wirklich Spielfluss auf und Torchancen waren praktisch nicht vorhanden. Wir sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen und hätten hier mit mehr Konzentration im Abschluss die Führung erzielen können. Beim Führungstreffer der Gastgeber waren wir nicht bei der Sache und unser Torhüter hat uns mit einem parierten Elfmeter im Spiel gehalten. Durch die beiden Treffer zum Sieg kurz vor Schluss könnte man natürlich sagen, dass der Sieg glücklich ist, aber auch das muss man sich verdienen. Unsere Mannschaft hatte eben auch für die Nachspielzeit Kraft. Letztendlich sind wir froh über drei sehr wichtige Punkte, die sich unser Team heute verdient hat.“
Manuel Mörtlbauer, Spielertrainer SV Schalding-Heining II: „Ein absolut verdienter Sieg für Bischofsmais. Von Beginn an waren sie aggressiver, mutiger und spielbestimmender. Wir hatten genau fünf Minuten nach dem 2:0-Rückstand, in denen wir das Spiel drehen können oder vielleicht sogar drehen müssen, jedoch stand uns dann unsere eigene Chancenverwertung im Weg. Bei der ein-oder anderen Situation hätte man vielleicht einen Elfmeter diskutieren können, ehrlicherweise war das aber nicht ausschlaggebend. Bischofsmais hat es heute alles in allem einfach besser gemacht und sich den Sieg mehr verdient.“