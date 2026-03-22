Hofkirchen-Drama in der Nachspielzeit - Bischofsmais knackt Schalding

Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: „In der ersten Halbzeit kam nie wirklich Spielfluss auf und Torchancen waren praktisch nicht vorhanden. Wir sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen und hätten hier mit mehr Konzentration im Abschluss die Führung erzielen können. Beim Führungstreffer der Gastgeber waren wir nicht bei der Sache und unser Torhüter hat uns mit einem parierten Elfmeter im Spiel gehalten. Durch die beiden Treffer zum Sieg kurz vor Schluss könnte man natürlich sagen, dass der Sieg glücklich ist, aber auch das muss man sich verdienen. Unsere Mannschaft hatte eben auch für die Nachspielzeit Kraft. Letztendlich sind wir froh über drei sehr wichtige Punkte, die sich unser Team heute verdient hat.“