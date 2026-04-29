Hofherrnweiler in Esslingen: Zwischen Mittelfeld-Ruhe und Abstiegsnot

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Wenn am Samstagnachmittag (2. Mai 2026) um 15:30 Uhr im Sportpark Weil Stadion der Ball rollt, reist die TSG Hofherrnweiler‑Unterrombach mit spürbarem Rückenwind nach Esslingen. Der richtungsweisende Sieg der Vorwoche gegen VfR Heilbronn hat nicht nur drei Punkte gebracht, sondern vor allem die nötige Sicherheit: Die TSG hat sich frühzeitig ins gesicherte Mittelfeld der Verbandsliga abgesetzt und kann die Partie nun mit einer gewissen Gelassenheit angehen.

Diese Ruhe ist vor allem auch Ausdruck der Arbeit von Cheftrainer Patrick Faber, der seiner Mannschaft trotz der komfortablen Tabellensituation und den zukünftigen Veränderungen keinen Raum für Nachlässigkeiten lässt. Gemeinsam mit seinem Co‑Trainer Bastian Heidenfelder wird Faber das Abschlusstraining aufmerksam verfolgen, um sich bis kurz vor dem Anpfiff ein genaues Bild zu verschaffen und erst dann über die Startelf zu entscheiden. Der Fokus liegt klar darauf, die zuletzt gezeigte Stabilität erneut auf den Platz zu bringen und die gute Form zu bestätigen.

Gleichzeitig ist dem Trainerteam bewusst, dass in Esslingen andere Gesetze gelten werden. Der FC Esslingen steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles in die Waagschale werfen, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Mit 27 Punkte belegt der FCE den 14. Tabellenplatz. Um den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen, steht das Team des Trios Dominik Eitel, Jose Garcia und Jens Nothdurft gehörig unter Druck. Genau darauf stellt Patrick Faber seine Mannschaft ein: auf einen intensiven, kampfbetonten Nachmittag, in dem Geduld, Zweikampfstärke und mannschaftliche Geschlossenheit gefragt sein werden.